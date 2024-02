Goca Tržan objasnila našoj estradi šta je prava LUSKUZNA GARDEROBA: Nije stvar u brendovima

Goca Tržan poznata je kao urbana ikona pop muzike sa britkim jezikom koja se ne ustručava da iznese svoje mišljenje na različite teme.

Njeno razumno gledanje na mnoge društvene fenomene, mogu biti opomena i dobar primer ponašanja za mnoge poznate ličnosti Ona je u emisiji “Ako progovorim” napravila važnu razliku između jeftinog luksuza i tihog na engleskom (silent luxory).

– Ja nemam nijednu Luj Viton Torbu. Ne zato što se ja inatim. Torbe sa monogramima, garderoba sa ispisanim logoima i imenima brendova je jeftin luksuz. To je luksuz koji se zasniva na principu gledaj me, sirotinjo, kako sam uspeo u životu. Sa druge strane postoji tihi luksuz, to su, recimo, džemperi gde ne piše ime brenda. Mnogi brendovi imaju svoje skuplje linije gde nigde ne piše Guči, ali džemper košta 2.000 evra jer je od najfinije merino vune, ali to prepoznaje samo onaj ko ima to para da kupi – rekla je Goca.

Pitanje je šta bi na ovu distinkciju reklo pola naše estrade, koja da može, najradije bi logo modnih marki istetovirala i na glavi.

Šta je skriveni ili tihi luksuz (silent luxory) u svetu mode

Tiha luksuz je stil života koji se karakteriše nenametljivom elegancijom i sofisticiranom potrošnjom, naglašavajući ekskluzivnost i istančan ukus bez očiglednih pokazivanja bogatstva. Drugi izrazi koji opisuju isti koncept uključuju skriveno bogatstvo, estetika starog novca ili tiha luksuznost. Iako su ovi izrazi ponekad izjednačeni, mogu postojati razlike u upotrebi. Na primer, skriveno bogatstvo implicira skrivanje bogatstva, dok tiha luksuznost implicira suptilno signaliziranje bogatstva,piše Srbijadanas

Gocina izjava je postala odmah viralna na Tiktoku, a nju možete da poslušate u nastavku:

