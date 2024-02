Đorđe David upoznao supruga žene koju je usmrtio automobilom: Želio sam skinuti teret sa svog srca

Otkrio je da mu je taj susret i emotivan razgovor bio iznimno važan.

“Ja sam se susreo s čovjekom čija je supruga stradala u toj saobraćajnoj nesreći. Razgovor koji sam sa njim vodio je krajnje ljudski, normalan, krajnje očinski. I on je otac ženskog djeteta i ja sam, to mi je bilo veoma važno da skinem ogroman teret sa svog srca jer sam znao da on želi da čuje priču iz glave čovjeka koji je sjedio za volanom. Mislim da je to očistilo neke oblake u glavi. Jako mi je važno da je čovjek svjestan cijele situacije. Ja sam u tom trenutku postupio najbolje moguće”, izjavio je Đorđe David i dodao da taj razgovor nikad neće zaboraviti.

“Sjeli smo na javno mjesto, jedan prekoputa drugog. To je veoma emotivan razgovor koji je trajao 45 minuta, to nikada neću zaboraviti. Do te mjere mi je to važno kao i rođenje mog djeteta, prvi poljubac, prvi koncert i slično”, istaknuo je muzičar. prenosi Klix

Facebook komentari