SUDAR TITANA Žiri zanijemio zbog cazinjanke Đule Drini: „Ti si Majk Tajson u maloj bočici“

Inače, u uzbudljivom duelu „Zvezda Granda“ su se našle sjajne Lejla Brčaninović i Đula Drini koje su imale spektakularne nastupe, međutim, Lejla je osvojila četiri glasa, dok je Đula Drini prošla direktno u naredni krug.

Svi članovi žirija su bili oduševljeni duelom između Lejle i Đule, a njihovo pevanje ostavilo je snažan utisak i na publiku u studiju.

Đulin maestralni nastup u „Zvezdama Granda“ pogledajte u videu.

Žiri nije štedeo reči za obe kandidatkinje, ali je simpatije ipak pobrala Đula.

– Ja sam dala podršku i jednoj i drugoj devojci. Ovo je bio sudar dva titana. Odlične ste bile, svaka čast, srećno – rekla je oduševljeno Ceca, a zatim je Marija prokomentarisala, ističući da je šokirana Đulinom borbom na sceni:

–Đulo, rašila si i sašila. Ne znam koliko si visoka, ne znam koliko imaš kila, ali ta borba koja iz tebe izlazi. To je nešto neverovatno, kada to vidim, baš me briga za neke greške. Tako se takmići, bravo.

Ana Bekuta je pohvalila Đulinu energiju tokom čitavog nastupa, te je istakla bi svi trebalo da se ugledaju na nju i njenu borbu.

–Đula to kad uzme ona ne pušta, bori se kao lavica do kraja. Dobra si pevačica i samo tako nastavi. Slušaj Bosanca, lepo te je pripremio gospodin Bosanac – rekla je ona, na šta se Boske našalio.

-Nismo se mi videli – dodao je, te je Ana odgovorila:

-Pa znam, zato te i zezam.

Đorđe David je uporedio Đulu sa čuvenim bokserom zbog njene zapažene borbe na sceni.

-Ti si Majk Tajson u maloj bočici, definitivno. To je strašno, pogotovo druga pesma, gde pokazuješ sve što možeš da uradiš – rekao je on, a zatim je Snežana Đurišić prokomentarisala ističući da su obe kandidatkinje ostavile sjajan utisak na nju:

Đula Drini podigla ceo studio na noge

–Lejla, bila si deset koplja bolja od prošlog puta, kretala si se, imala si osmeh, imala si vedrinu. Ta pesma od Viki ti je baš, onako, legla. Meni se to dopalo, druga mi nije bila ni bitna, zato sam ti i dala glas. Što se Đule tiče, ne znam šta da kažem. Jedino što u ovoj priči ne ide ta haljina. Tebi bi trebalo dati pantalone, čizme, jedan bič i udri. Svaka ti čast, izgledaš kao lutka.

Nakon toga, Đulin ponosni mentor Boske je ustao sa stolice i sa oduševljenjem prišao njoj da joj čestita i poljubi.

iki Miljković je bila malo nervozna zato što Lejla nije dobila još glasova, ali je istakla da je oduševljena i jednom i drugom takmičarkom.

-Ja sam nezadovoljna glasovima, ali bravo za devojke. Vidite kakva je Lejla lepotica, kakva je lutka. Dve kandidatkinje sa prostora Bosne i Hercegovine, obe fantastične. Bravo i za jednu i za drugu i to je to. Đula, bila si odlična, tako se bori– rekla je ona.

