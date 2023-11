Saša Popović otkriva kako je napravio imperiju: Brena i Boba su uložili milion maraka u osnivanje Granda, mnogi nisu vjerovali u nas, ali ja sam znao šta privlači pjevače

Saša Popović se za portal Nova.rs prisjetio početka rada „Grand“ produkcije, koja je u međuvremenu iznjedrila na desetine muzičkih zvijezda, a danas je u vlasništvu kompanije „United Media“.

Popović se u intervjuu za portal Nova.rs prisjetio ključnih momenata u poslovanju „Granda“, nastanka i razvoja „Zvezda Granda“, a otkrio je i kako provodi penzionerske dane, ali i dokle će biti prisutan u muzičkom takmičenju koje mnogi ne bi mogli ni da zamisle bez njegovog prisustva.

Kako osjećate nakon četvrt vijeka od osnivanja „Grand“ produkcije i koliko ste ponosni na imperiju koju ste stvorili?

„Osećam se kao penzioner u ovoj firmi koju sam stvorio i napravio zajedno sa Lepom Brenom. Drago mi je i ponosan sam što je ‘Grand’ posle 25 godina uspeo da zadrži naš početni entuzijazam i verovanje i nadanje da će to biti jedna dobra produkcija. Mi smo 25. oktobra 1998. godine registrovali firmu ‘Grand’ i verujte mi da smo u početku verovali da će to biti dobra produkcija, ali da ćemo dočekati 25 godina kao lider u ovog segmentu – tada nismo mogli da predvidimo. Brena i ja smo pre toga bili u ‘Zam’ produkciji nekih sedam, osam godina i onda smo 1998. godine odlučili da napravimo našu produkciju iz prostog razloga što smo znali da ako napravimo našu produkciju, da ćemo okupiti najbolje pevače, kompozitore i aranžere, što se naravno i dogodilo.“

Ko je došao na ideju da se produkcija zove „Grand“?

„Zajedno Brena i ja, u to vreme sam ja bio muzički urednik u ‘Zamu’, gledali smo da to bude slično. Tako smo krenuli, a prva emisija koju smo emitovali je bila „Grand šou“, koja je premijerno prikazana 3. decembra1998. na TV Pink. To računamo kao prvi dan emitovanja naše produkcije.“

Da li je istina da je Boba Živojinović uložio početni kapital?

„Jeste, ja sam imao sreću i nesreću, sreća je bila što sam za partnera imao Bobu i Brenu koji su uložili pare, u to vreme je to bilo milion maraka. Mi smo sredili studio u Braće Stamenković i to je bio prvi respektabilni studio za emisije, tu se snimala ‘Grand parada’, ‘Grand šou’… Nesreća je bila što je taj studio bio samo godinu dana u upotrebi, jer je krajem decembra 1999. godine izgoreo. Imali smo takođe nesreću kada su pevači taman počeli da dolaze kod nas i 24. marta 1999. kreće bombardovanje Jugoslavije i tada smo morali da prekinemo sa emisijama. Od 25. marta do polovine septembra nismo ništa izdavali, a uložili smo velike pare i to je za nas bio veliki udarac. Kada je izgoreo taj studio u Braće Stamenković mi smo se dali u potragu da nađemo studio koji bi odgovarao i našem imenu Grand produkcija. Mnogo mi je pomogao Maksa Ćatović, tadašnji direktor ‘Komune’, koji mi je predložio ovu lokaciju, Avala film, gde se i danas nalazimo. Ovde je i ‘Grand’ produkcija, i televizija Nova, sve emisije snimamo ovde, imamo četiri velika studija koja su opremljena“.

