BEBICA I NJEGOVA MAJKA UNIŠTILI KULIĆE! Marija van sebe, iznela na koji način su ih prevarili i uzeli sve

Miljana Kulić i Nenad Macanović Bebica počeli su da iznose prljav veš u javnost i pokrenuli su medijski rat u koji se sada uplela i Miljanina majka Marija Kulić koja je prvobitno bila napadnuta od strane nesuđenog zeta.

Sada se Marija oglasila za medije i otkrila svoju stranu priče.

– Istina je. Dozvolio je sebi da, koliko sam ga branila i bila uz njega, na kraju nam uradi nešto što nisam očekivala. Izdao me je. Vratio se kod majke i oca, jer mi kad smo ga upoznali, bio je na ulici, imao je dugove, majka ih je verovatno sad vratila. Istina je da sam mu dala novac da kupi autobus da bi imao da plaća alimentaciju, rekla sam Miljani da sve prihvati s rezervom, jer sve mi je smrdelo kod njega. Ne spominje decu, nema potrebu da ih vidi, on nikog ne voli – priča Marija za medije i otkriva za šta mu je dala novac.

– On je došao sa idejom da vozi autobus za inostranstvo, Turska, Grčka, Austrija… Dogovor je bio da mu damo 10.000 evra, a da on turama otplati još 30.000. Vikendom je trebalo da vozi. Rekao nam je da može od ture 1.300 evra da dobije. Vozio, i odjednom i prestao. I ja ga pitam šta je bilo, on kaže: “Ma nema sad vožnje.” Gde nema vožnje, sezona u jeku, nego on nije hteo! Međutim, on je tu nešto muvao s majkom, brisao pozive. Oni su bili u dogovoru, on je mnogo rezervisan, ne priča ništa o sebi. Rekao je da će da nam vrati novac, evo, mi već tri dana zovemo čoveka, on kaže da ga on nije zvao, kaže da nema šta on nama da vraća. Dao autobus i očekuje ostatak isplate. On nije imao ni adresu stanovanja, majka ga odjavila, oni su ga krili, ovde mu dobrodošlo, velika kapija, mi mu izvadimo pasoš na adresu komšinice jer je trebao da vozi Miljanu na one nastupe po Hrvatskoj što je imala. A sad sa ženom ovom završavam da ga odjavimo, u slučaju da uradi nešto, da ne napravi haos ženi. Ne javlja se, uzdigao se. Gledam tamo, vozi kvad, piše “Sloboda”, a ovde nije plaćao ništa imao sve što poželi. Ugovor je svesno potpisao jer nema ništa na svoje ime, nema šta da mu uzmu. Ja stvarno ne mogu da grešim dušu, on je mnogo dobre stvari uradio za nas ali kad se ovako nešto desi ti i zaboraviš sta je tu dobro bilo, on je pričao kako je zbog nje ostavio sve, što je sve laž, sumnjala sam ja, ali je ovde bio perfektan. Nije bila ljubav nego korist.

