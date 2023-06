Uplašeni ZA NJENU TRUDNOĆU: Žiri takmičarku “Zvezda Granda” žestoko iskritikovao nakon što je uradila OVO

Dvije mlade i talentovane devojke Ivona Damjanović i Maja Jevtić zablistale su večeras na Grandovoj sceni, a lepotom i harizmom očarale su sve u studiju i kraj malih ekrana.

Takmičarka iz tima Ane Bekute odabrala je numere “Lutka” i “Boginja”, dok je kandidatkinja iz Marijinog tima odabrala pesme “Bato” i “Senke”.

Iako su se potrudile da nastupom osvoje maksimalni broj glasova, žiri je ipak doneo malo drugačiju odluku. Na kraju je bilo 5:4 u Majinu korist, pa ćemo ove takmičarke ponovo slušati u baražu.

– Majo, molim te nemoj da biraš više ove teške pesme kao Kaliopi. Ja sam sve vreme drhtala zbog tvoje trudnoće jer se naprežeš gore, pevaj bre nešto lagano. Bila sam sve vreme u grču dok si pevala. Kadidatkinja broj jedan, ti si toliko slatka i vrcava, vesela i pripadaš ovom nazivu pozadi, meni se to jako dopalo. Što se Maje tiče, danas me je prepala, ja znam kako ona peva, ali je uzela preteške pesme, meni to dopalo i svaka ti čast – rekla je Ceca na samom početku.

– Mora neko i u baraž, meni je ovo bilo baš za baraž. Lepo izgledate, super performans, čestitam vam – dodao je Mili.

Viki je iznela pohvale na račun obe takmičarke, ali se prisetila momenta kada je ona bila trudna, pa je naglasila da razume Maju i njeno drugo stanje.

– Prelepo izgledate i jedna i druga, Majo ti si prelepa trudnica mislim da kad odeš u visine mi smo svi utrnuli. Ali razumem drugo stanje, i ja sam bila znam kako je, ne izađe sve kada pevaš, ali si bila dobra. Znamo kako ti pevaš, ali mislim da ti to stanje onemogućava da pokažeš sve što znaš – kazala je Viki, a odmah se naovezao Đole:

– Broj jedan, ti si sa mene najbolji Anin kanidat, ja posle ovog nastupa tvrdim da ako nastaviš ovako i nakon takmičenja da radiš, bićeš nova zvezda koja će nekima pomutiti vodu. Broj dva, Kaliopi ozbiljan zadatak, mene iznenadiš svaki put, ne daš tom tonu, izvešćeš ga bilo po koju cenu, svaka čast.

Bosanac je Maji i Ivoni dao nekoliko sugestija koje će im sigurno biti od pomoći u nastavku takmičenja, ali i karijere.

– Broj jedan, odličan izbor pesama, pokazalo se sa tvojim glasićem kako se može program prilagoditi tebi. To je sve išlo, teklo i meni se dopalo. Broj dva, ja ću i dalje biti rezervisan prema glasanju, kod Kaliopi u ovoj pesmi, ja mislim da mora da se ponovi drugi refren. U prvom refrenu je ta borba i insistiranje na visinama, ja se pitam da li bi drugi refren mogao da se ponovi. To bi bilo zakucavanje, izvoli pevaj i biće svaka čast kraljice. Ovako si pevala, svi kažu drugo stanje, prvo stanje, bez stanja, da li bi mogao da se otpeva drugi refren. Toliko te prva pesma iscrpela, da je druga bila bez ikakvog smisla, energije – dodao je Bosanac.

Na samom kraju, mentorke su dale završne reči, a kako se čini obe su bile zadovoljne nastupima svojih takmičarki.

– Ono što je žiri rekao Maji za drugu pesmu za umor i gubitak energije, jeste to se čulo, ali ne želim da me to sekira i znam kako Maja peva. Ima vremena do baraža da se sabere i da peva kako treba – rekla je Marija.

-Ivona ja sam zadovoljna, lepo je raditi sa njom, sluša, ponavlja i vredna je. Ona inače studira muzičku akademiji, budući etno-muzikolog – zaključila je Ana, prenosi SD.

