PRVO OBRAĆANJE STEFANA KARIĆA: “Imali smo koškanje, lupio sam joj šamar, a ona meni…”

Stefan se javnosti konačno obratio prvi put nakon incidenta sa starletom i nakon optužbi da joj je nanio teške tjelesne povrede.

– Iskreno, devojka verovatno pored svega što joj se dogodilo može da izjavljuje svašta. Žao mi je kako joj se to dogodilo. Povreda sa okom, to ne znam kako joj se desilo. Mi smo imali koškanje, stvarno ne znam kako je povredila oko. Traje suđenje, dali smo izjavu i ona i ja, ja ne mogu bez advokata da dajem informacije. Tokom celog dana smo se čuli, ona me je pitala da ide sa mnom, ja sam malo popio, rekao sam joj da dođe. U jednom momentu je moj drug izašao po nju, ona se naljutila zbog toga. Onda pošto joj nisam pružio toliko pažnje, ona je počela da histeriše i da vileni, to je bilo u toaletu. Jeste bilo koškanje, ona je meni lupila šamar i ja njoj, ali nisu to sada neki udarci da ja mogu nekg na taj način da povredim. Ja nikad nisam bio ranije nasilan, žao mi je, ima pravo da priča to i da bude besna. Njoj se to desilo što se desilo, polse toga ona se vratila na proslavu, posle toga šta je radila, ja ne znam – započeo je Karić i dodao:

– Mi se znamo, viđali smo se nekoliko puta, pre nekoliko godina i tako se nekako i dogodilo. Nismo bilio zajedno – rekao je Karić za Pink.rs.

Stefan je progovorio o zatvorskim danima.

– Naravno da sam protiv nasilja. Jedan dečak je bio sa mnom u sobi. Da je bio u nekoj drugoj sobi ko zna šta bi mu se desilo. Mene su neverovatno ispoštovali u zatvoru. Meni je najbitnijen da se moji prijatelji nađu porodici i da njima ne treba ništa. Ima i ljudi koji su me iznenadili. Svi su bili uz mene uglavnom i hvala im na tome. Znam da oni nisu radili to da bih im se ja odužio – rekao je Stefan i otkrio da li je pokušavao da stupi u kontakt sa Šavijom poslije incidenta.

– Iskreno mislim da je prva stvar koju je trebalo da uradim da joj uputim poziv. Zbog svega što me je čekalo nisam mogao da je zovem, da ne bih uticao na svedoka zbog celog procesa. prenosi novi

