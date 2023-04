ANĐELIN PAKLENI PLAN: Sve radi smišljeno – TRIJUMF joj se smiješi ako nastavi PODMUKLO OVO da radi!

Pljuštale su međusobne uvrede i prozivke, a obezbjeđenje je spriječilo da dođe do fizičkog okršaja. Između dvije zaraćene strane rano jutros stala je i Anđela Đuričić, koja je držala Mićinu stranu i žestoko izvrijeđala Vračevića.

– Smatram da se Miljan stalno tamo bori protiv neke nepravde, ali sve je to džaba, kad je scenario tih nekih zadrugara drugačiji i kad to skapira biće lakše… A što se nje tiče Anđele, smatram da je upravo to ona, folirala se prethodne sezone i mogu da se kladim da je svoje učešće u ovoj sezoni itekako isplanirala i pikirala određene ljude – kratko je za poručila Andrea, Miljanova supruga.

Reklo bi se da je ciljala na Anđelinu želju da se u sve umiješa, ne bi li se istakla i tako trijumfovala u svakom sukobu u kom se nađe.

A kako će se nadalje odvijati ovaj odnos između pomenutih zadrugara, ostaje nam da ispratimo u narednim danima. prenosi novi

