CAR POTPUNO VAN KONTROLE – BACA ALEKSANDRINU HRANU PO ZADRUZI! Pljušte uvrede “Nećeš ti meni mafijašicu glumiti”

– Pi*ka ti materina, da ti za čas posla je*em ja mamu maminu! Evo ti ku*vo, sad će ti labudovi jesti! Mamu ti je*em i tebi i tanjiru! Evo ti sad pa jedi! Sad ćeš gladna biti, mater ti je*em! – rekao je Car.

– Previše sam joj ja dao, znaš, previše je danas molim, ‘ajde ustani, ‘ajde nešto da operem, da očistim.. Ja ‘ajde da pravimo nešto da jedemo. pa je*em ti mater, dobar sam prema tebi, prema tebi sam kao Bog! – nastavio je.

– Ja ni jednoj nisam bio takav, tebra! Napolju da, ovde ne- rekao je Car Bokiju.

– Ona mala stala isto, dro*etina Anita je čeka, ova, ona, pa je*em ti mater! – nastavio je.

– Ova mene forta u kuhinji, kad će, kad će, i ona je čeka! Razumeš nemarna, nego je ja nisam ispi*karao ni jednom, pa aleluja. Zaboravila ona da je sa mnom, ona ne zna sa kim je zamislila da je. Nije nešto mi po volji, bacam sve u sto pi*ki materini, bacam, jedu labudovi! Gladuješ! Budeš gladna, jedeš sendvič! Nema karbonare, pljeskavice, riblje pljeskavice, juhe, paradajz juhe! Ne zna dva jaja ispržiti! – dodao je Car.

– Nećeš ti meni mafijačicu izigravati – rekao je.

– I dalje se dere ku*va iz kupatila i izađe ispred i bahati se. Kaže ”Šta si nervozan Fićo?” mamu ti je*em kur*inu! Samo pred oči da je vidim- rekao je Car.

– Još me laže non-stop, razumeš, non- stop me laže za neke stvari! – nastavio je Car.

– Alo! Previše se ona ufurala! Vidim ja da sam se počeo ped*rski ponašati! Vidim ja da sam se počeo ped*rizirati – nastavio je Car.

– Sedi pored mene, budi pored mene, je*’o te život! Ne može mi ući to u glavu! Mene te takve sitnice raz*ebu, unište me! – rekao je Car.

– Vidiš da su mi se digli živci ti se meni ispred WC-a dereš!

– Nervozan si, gađaš me fantom! – rekla je Aleks.

– Ti si kao Miljana, bacaš hranu u jezero- rekla je Aleks.

– Sedi pored mene, jedi sa mnom, pa kad pojedeš, ići ćeš se tuširati. – rekao je Car.

Detaljnije u videu ispod. prenosi novi

