KAD BI ANĐELA SAZNALA ZA OVAJ ZVEZDANOV POSTUPAK LILA BI GORKE SUZE: Zadrugar raskrinkao do srži Slavnićeve NAMJERE sa Đuričićkom

Zadrugar, koji je do detalja upućen u prirodu njihovog odnosa, priznao je Zorici Marković, da Slavnić nije zaljubljen u mlađašnu Crnogorku koja je zbog njega pogazila svoje moralne kodekse.

– Ako je tako kao što oni kažu da se toliko poznaju a da je više prijateljstvo nego ljubav, pa neko bi do sad od njih završio u zatvoru j** – rekla je Zorica.

– Kakav on imidž stvara ovdje. Jel odabrao partnerku, onda nek uživa sa njom. Ja kažem evo jel si odabrao ovu, on mi kaže kao ma kakva ona, u fazonu nebitna je. Kaže ušao sam u crveno, puk’o sam Zorice. Nema niko pravo njima nešto da priča, svako ima pravo da živi svoj život – nastavio je on.

– Znaš ti šta je ljubav. Kakva ljubav među njima. Koliko smo mi ovakvih veza nagledali u rijalitiju.

– Ali neki su i uspjeli – rekao je Mikica.

– Ma kakva ljubav, ako je to ljubav zašto gleda Aleksandru. Ono što on radi je nedopustivo po meni. O svakome govore djela, ne riječi.

– Ja mislim da on sa Anom svakako nije htio – dodao je Mikica.

– Ako laže Ana, laže i Zvezdan za sve što je pričao. Ovo između Anđele i njega nije čista ljubav. Ovo nije ista strast kao što je bila između Filipa i Dalile. Ovo je igra. Oboma odgovara zbog rijalitija. Neka privlačnost je postojala ali ljubav ne – kazala je Zorica. prenosi novi

Facebook komentari