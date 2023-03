APSOLUTNO JE NEPREPOZNATLJIV, ALI I NEODOLJIV DJEVOJKAMA: Neca iz Srećnih ljudi izrastao je u opasnog frajera!

Serija Srećni ljudi jedna je od onih koje privlače publiku i danas kao i kada su premijerno emitovane. Poseban lik u porodici Golubović, čiji smo život pratili, bio je dječak Neca, sa svojim psom Simom.

Njega je igrao glumac Janko Milivojević, koji je potom nestao sa javne scene.

On danas ima 36 godina i nije u glumi, ali jeste u svijetu umjetnosti, budući da je nastavio porodičnu tradiciju.

„Radim u galeriji na Banovom brdu, već 15 ili 17 godina, to nam je baza, i radimo transport i pakovanje umjetničkih djela. Naravno i trgovina slika, opremanje slika. To je moj sadašnji posao i budući, ja se nadam. Moj otac to radi već 30 i kusur godina, tako da je logičan slijed bio da i ja ostanem u tome, s obzirom na to da mi dva rođena brata ne žive u Srbiji, jedan živi u Dubaiju, drugi u Americi, tako da sam ja ostao u tom poslu i nastavljam ga“, rekao je on prije par godina.

Pomenuo je i kako mu je bilo na snimanju popularne serije.

„Ja sam tu bio jedino dijete, a Radmilu Savićević, Batu Živojinovića i Nikolu Simića sam doživljavao kao da su mi zaista bili baba i deda“, rekao je Janko.

Gluma više nije njegov izbor, ali uloga Nece jeste bila prekretnica u njegovom životu.

„Popularnost koju sam kao dijete osjetio nije mi značila u životu, ali mi se kasnije finansijski isplatila. Posao kojim se sada bavim je dinamičan, mnogo putujemo po evropskim i zemljama regiona“, priča Janko, koji je u međuvremenu postao otac.

„Sada kada sam dobio kćerkicu, svjestan sam da će jednog dana ona moći da gleda seriju. Vjerujem da će biti ponosna na mene“, rekao je ranije.

Facebook komentari