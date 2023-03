“NEĆU VIŠE TO DA TRPIM”, ANĐELA PUKLA PRED ZVEZDANOM: Sasula mu istinu u lice pred svima

Zadrugarka je tom prilikom zamjerila druženje sa Majom Marinković.

– Meni je zasmetalo, jer je rekla ako mogu da pričam sa Majom, može i ona sa Bilalom da se druži. Onda pored toga to što ne može da priča dok šeta, nego traži da sve bude uglađeno kako joj odgovara – rekao je Zvezdan.

– Ja sam takva, ne mogu da trpim to da on bude pored žena sa kojima je povezivan. Kad su me povezivali sa Kerićem, ja sam se odmah sklonila. Ja sam samo postavila pitanje da li treba da ja budem pored Bilala, kad je on pored svih tih žena. Jeste bio bezobrazan komentar, ali sam očekivala da kaže Maji da ima djevojku, ukoliko je ona rekla da bi bila sa njim – rekla je Anđela.

– Je l’ zahtjevaš od njega da postavi sve te stvari na svoje mjesto – upitala je Ivana.

– Da – kazala je Anđela.

– Da li je Anđela postala tebi naporna – upitala je Ivana.

– Ne. Umoran sam, sve je na mojim leđima. Nemam dvadeset pet godina, moje srce radi 65%. Nisam ni u glavi dobro – kazao je Zvezdan.

– Zvedane, ljudi kažu da svako nosi svoj krst – kazala je Ivana.

– Onda svi neka od mene očekuju da se ponašam, kako se ponašam – rekao je Zvezdan.

– Vi se ljutite na sve, osim na Maju – kazao je Miljan.

– Nas dvoje smo čak poboljšali odnos, ne znam zbog čega se sad sve ovo dešava. Od prvog dana se ponašam isto sa djevojkama, kao i sada – rekao je Zvezdan.

– Ja neću da budem Ana Spasojević da se perem! Ja kad se perem perem se kao sa Dalilom! Anđela je lažno prihvatila da se on druži sa nekim djevojkama, kako ga ne bi izgubila – rekla je Matora.

Nakon ovog komentara, Anđela je počela glasno i neartikulisano da viče, a potom je naglo prekinula paljbu.

