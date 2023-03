Severina o Vučiću: Poklonio se žrtavama u Srebrenici i izrazio saučešće porodicama

“U istom pitanju sam i liberal i nacionalist ili sam kako kome paše. Meni ni lijevi ni desni nikad nisu bili problem, nego sam možda ja njima problem. Odlazim na pride šetnju za LGBTQ zajednicu, bila sam na protestu za prava žena na abortus u slučaju jedne trudnice s neizlječivo bolesnim plodom, ali nedavno sam bila i krsna kuma jednom predivnom i prepametnom dečaku. Mene zanimaju ljudi, a ne čija krvna zrnca im teku kroz vene. Pa svi znaju ko je otac mog djeteta, moj bivši suprug, moj kompozitor… Sve Srbin na Srbinu (smijeh) i onda neko napiše da sam ‘osvjedočena mrziteljka Srba'”, rekla je za Story.rs, a prenosi Nova.rs.

Zapitala se kako neko može to napisati kad zna da nije istina te dodala da urednici pričaju da se Severina dobro “klikće”.

“Ma, nađite vi sebi drugu klikabilnu žrtvu (smijeh). Tu ću stati, jer zaista nemam razloga da se pravdam svojoj publici, koliko god me blatila žuta bulevarska štampa u Srbiji ili Hrvatskoj. Moj pokojni otac Sever bio bi strašno ponosan da zna da sam politički proganik. Mnogo bi ga to radovalo, uvijek je bio za pravdu i za to da se stvari nazivaju pravim imenom pa makar bili za to kažnjeni, a ne na pravdi Boga nagrađeni. Dobar je to osjećaj”, dodala je.

Osvrnula se i na tvrdnju srbijanskih medija da je otkazan njen nastup na Kopaoniku zbog njenih ranijih izjava.

“Ovoga puta očigledno se neću vidjeti s publikom na Kopaoniku. Zašto? Nemam pojma, a nije da ne bih voljela da saznam iz čiste znatiželje. Organizatori su mom menadžeru potvrdili da su karte za moj koncert bile rasprodate. Ko je to prijetio i tražio da se moj koncert otkaže – ne znam”, kazala je.

Spomenula je i da je čula da je Vučić otkazao njen nastup, u šta ona ne vjeruje. Govorila je i o Miloradu Dodiku.

“Kažu iz najvišeg vrha. Čisto sumjam da se Vučić, pored toliko problema koje nosi na svojim plećima, bavi mojom malenkošću. Jedino neko od mojih bivših može da ima neki interes, koga drugog briga da li nastupam na Kopaoniku, ali moji bivši – sve fini ljudi, ne vjerujem da je neko od njih… (smijeh). Što se tiče hajke koja se digla oko mog mišljenja o jednom lokalnom bosanskom političaru, a to je da se loše ophodi prema ženama i da ne priznaje genocid. Ni S od Srba nisam spomenula. No, teze su zamijenjene, kreće juriš na mene, najgori, za nacionalizam, mržnju prema Srbima i ostale gluposti. Koliko je poznato, predsjednik Vučić se lično poklonio žrtvama Srebrenice i izrazio saučešće porodicama žrtava. To nema veze s politikom ili nacijom nego s kulturom duše, kolektivnom boli. To se dogodilo na području gdje je živjela i živi moja publika”, zaključila je.

Facebook komentari