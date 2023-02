OGLASILA SE BEBICINA BIVŠA ŽENA! ŠOK POSLIJE SVEGA: Evo šta je rekla, jasna poruka

Naime, njegova bivša žena Mirela navodno je ljuta jer joj on nije isplatio alimentacije, a zbog toga što je zadužen kod mnogih ona i djeca su morali da promijene adresu stanovanja kako im ne bi dolazili na vrata i tražili novac.

“Bebica ima psihički poremećaj, njega ćerke uopšte ne zanimaju. Od kada je upoznao Miljanu, dinar im nije dao. Kad ima novac on je kupovao za malog Željka, umjesto svojoj djeci. Bivša žena i ćerke mu žive kao podstanari na Altini. On sada zarađuje lijep honorar u Zadruzi, Marija Kulić to zna i zato ga ne pušta. Nada se pomirenju njega i Miksi kako bi uzela taj novac od njega. Priča mu stalno kako treba da uloži u neki biznis i to u Nišu. Nije mu rekla nikad da od tih para isplati alimentacije”, pričao je izvor za Star.

“Njegova bivša Mirela je baš ljuta i znam da je išla kod advokata da tuži Bebicu za neisplaćene alimentacije. Odraće mu kožu što se kaže. Rekla je da će mu naplatiti sve i da je spremna da se goni i sa Kulićima ako treba da i njih ostavi na ulici kao što su oni njenu djecu. Ne može da vjeruje kako Miljana i Marija pljuju Ivana, a Bebica gori od njega. Baš je kivna i riješena da im naplati sve”, rekao je izvor. prneosi “Novi“.

