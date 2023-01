“JA BIH SEBI GRKLJAN PREREZALA!” Jezive prijetnje SAMOUBISTVOM – Anđela u SUZAMA, Zvezdan ne može da je urazumi

Ovonedeljni vođa, Nenad Lazić Neca, za potrčke je izabrao Zvezdana Slavnića i Žanu Đorđević. Anđela Đuričić je odlučila da ovaj put ne pusti Zvezdana samog u izolaciju, već da mu se pridruži. Ova ideja se nije dopala Slavniću, pa je pokušao da je odgovori.

– Ne želim da mi spavaš na podu, mali je prostor, ne želim da se guramo, a sada mi je jako tenzično – rekao je Zvezdan

– Trebaš mi jako. Ja bih sebi grkljan prerezala koliko mi je stalo do tebe – plakala je Anđela.

– Ti radiš meni ono što si radila Mateji – rekao je Zvezdan.

– On tebi nije crno ispod nokta, ti si meni sve. Ja se borim za tebe, vidiš da je Neca htio da nas razdvoji – dodala je Anđela.

– Meni bi bilo pogano da stavi tebe, jer bi to uradio da meni napakosti, a ovo mi je okej – dodao je Zvezdan.

– Ona je rekla da ce ciljati na tebe jer si njen tip. Meni ne smeta ona, meni bi smetalo da si sa Matorom u izolaciji. Tebe spajaju sa svima, osim sa mnom, tvoj drug te spaja sa njom, ti ćutiš umesto da ustaneš i kaže da sam ti ja djevojka. Nije mi lako da to slušam – govorila je Anđela.

– Mene ne vide sa tobom, ne vidi nas niko zajedno, ali nema to veze sa mnom, ali tebi je bitno da ja ustanem i kažem da si ti moja djevojka, kao da se to ne zna. Pusti me, neću da pričam sa tobom. Ti sve napadaš. Miću si naterala da poludi.

– Ti meni po ko zna koji put prebacuješ Filipa – govorio je Zvezdan.

– Meni nije lako, ja znam šta osjećam prema tebi, a tebe spajaju sa svima ovde – govorila je Anđela.

– Ako ti misliš da su oni meni drugari, varaš se, sada ću ja da kažem i Filipu i Matoroj – govorio je Zvezdan.

– Mene vrijeđa svaka druga djevojka pored tebe – govorila je Anđela.

Zvezdan se šokirao zbog Anđelinih riječi da bi sebi prerezala grkljan.

– Kunem ti se u moju ćerku Saru, ako još jednom budeš rekla da ćeš to uraditi, sa mnom nikada više nećeš govoriti! – urlao je Zvezdan.

– Izvini, molim te, evo neću više… – govorila je ucviljeno Anđela.

