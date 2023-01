Sve jasno kao dan: Evo s kim je Duško Tošić uslikan u noćnom provodu

Dugo ništa nije toliko potreslo, istovremeno zaintrigiralo javnost kao što je razvod Jelene Karleuše i Duška Tošića. Pop zvijezda i fudbaler početkom ljeta oglasili su se javnim saopštenjem i otkrili da je njihovom braku došao kraj, te da će sve činiti da njihove mezimice kroz to prođu neosjetno. Ubrzo, svega par dana kasnije, Karleuša je fotografijama svadbenog veselja najavila pomirenje ili su bar njeni fanovi željeli u to da povjeruju.

Ušli smo u drugu godinu a razvod Jelene Karleuše i Duška Tošića još nije finaliziran, zapravo reklo bi se da nikada nije ni ušao u sudski proces. Navodno, supružnici, koji još uvijek žive pod istim krovom, vodili su razgovore oko podjele imovine i starateljstva nad kćerkama Atinom i Nikom, uključili su i advokate, međutim pregovori su u jednom momentu prekinuti, a šta se dalje događalo niko ne može ni da pretpostavi.

Budući da prema Dušku Jelena još uvijek gaji emocije, a čvrsto vjeruje da i druga strana osjeća to isto ona je prije par nedjelja u jednoj televizijskoj emisiji otkrila da se o razvodu u njihovoj kući ne govori, da sportista ne postoji bez nje, te da se nada da će u ovoj godini on svoje ponašanje prema njoj korigovati. Ovo divino izlaganje nije ostalo bez oglašavanja advokata bivšeg reprezentativca koji je Karleušu zamolio da javno ne iznosi detalje braka niti razvoda, nakon čega je Jelena suprugu poručila da to što je on uradio ne rade pravi muškarci.

Zaključak mnogih, koji su ovu “telenoverlu” u kojoj Jelena i Duško igraju glavne uloge, pogledali je da se ona svim snagama bori da održi porodicu na okupu, dok on pravi pogrešne poteze i srlja sve dublje. Tome svedoči činjenica da gotovo svako veče odlazi u noćne provode sa prijateljima.

Prije neko veče on je čak uslikan sa Jeleninim i svojim vjenčanim kumom Milenkom Andrićem, a nema kome istog trena nije na pamet pala Karleušina pjesma “Kume” i stihovi ” Kume, kume zar i ti…bar ga podsjeti, rekao je dok nas smrt ne rastavi”.

