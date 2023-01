“HTIO SAM DA SE UBIJEM!” Pjevač Granda progovio o PAKLU kroz koji je prošao – SVE JE OSTAVILO TRAG!

U muzičkom takmičenju “Zvezde Granda”, pevač Žarko Madžić je stekao veliku popularnost. Kako ističe, ostao je prizeman i ne libi se da javno priča o prošlosti koja nije bila laka.

U mladosti pevač je eksperimentisao sa raznim poslovima, a svojevremeno radio je i na buvljaku.

– Bavio sam se svim i svačim, namerno sam želeo da prođem te prosečne poslove koji su slabo plaćeni. Nikad nisam bio u situaciji da to moram radim. Naravno, mama bi mi dala džeparac, ali sam namerno to prošao, da znam koliko je zapravo teško zaraditi dinar kome svi težimo. Radio sam i selidbe, radio na buvljaku, prodavao elektro meterijal – ja, koji ne zna šta je sijalica. Bio sam zadužen za kablove, da ih isečem i da teglim burad sa kablovima od magacina do prodajnog mesta. Radio sam kao najgori fizikalac, ali sam to želeo, bilo je zanimljivo i konstruktivno. Radio sam i kao obezbeđenje – ispričao je Žarko i prisetio se jedne od anegdota iz tržnog centra.

– Imao sam uniformu kao obezbeđenje, stajao na vratima 12 sati i to potpuno beskorisno. Jednog dana je toliko ljudi bilo u radnji i toliko kupaca da su me stalno pitali da li ima M veličina od ovog, onog modela majica i ja sam tri, četiri puta pokušao da im objasnim da sam obezbeđenje, da mi na uniformi piše da sam obezbeđenje. Međutim, to niko nije razumeo i ljudi su samo nastavili da mi traže razne modele i veličine. Onda mi je postalo zanimljivo, pa sam im odgovarao da ću otići do magacina da vidim da li imaju tu i tu veličinu i stanem sa strane i čekam, a onda se vratim i kažem da nema, da je prodato – kroz smeh se prisetio Madžić i dodao da ipak nije zavitlavao ljude, samo mu je u tom trenutku bilo dosadno.



– Dao sam sebi malo oduška, zabave, jer sam posle pola sata hteo da se ubijem što stojim i nalazim se tu. Ali sve je to ostavilo trag na meni, stekao sam neke pojmove u životu- rekao je pevač koji od muzike nikad nije odustao, čak ni dok je radio na buvljaku.

