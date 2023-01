ALEKS I CAR OTVORILI DUŠU O SVOM ODNOSU, NIKADA IM OVAKO NIJE BILO: On da nije vjerovao da može ovo da mu se desi!

Rekao si Maji da nikada nisi prestao da voliš Aleksandru, a devojkama si se kleo u ljubav. Kada si iskren, tada ili sada – glasilo je pitanje.

Nismo mi prošle godine imali svađe i rasprave. Imao sam previše svojih problema, nisam hteo da ulazim u neke prevelike sukobe. Glupo bi bilo da sam ja imao neku emociju prema njoj, meni se ovo desilo. Ja sam i u četvrtoj sezoni stao sa time i nisam imao emocije, nisam smatrao da mi se može desiti ovo i da je mogu zavoljeti – rekao je Car.

Je l’ je voliš sada – pitala je voditeljka.

Pa da, iz dana u dan mi sve više znači, draža mi je, a nisam bio svjestan da mi se to može desiti – rekao je Car.

Aleks, šta ti kažeš na to – pitala je Dušica.

Kaže on to meni kad smo sami – rekla je Aleks.

Pa kažem, ali rekao sam, to mi je relativan pojam. Ovdje sam se kleo u ljubavi i meni su se kleli, završavalo se znamo svi kako. Ne tražim to od nje, daj da dela pokažu to – dodao je Car.

Ovo je u pravu, više volim da dela govore, nego reči. Retko ko je odavde zajedno izašao, a kleo se u ljubav. Pokazuje mi iz dana u dan sve više i više, ja sam iz dana u dan sve više i više zaljubljena…Takva je bila faza – rekla je Aleks. prenosi novi

