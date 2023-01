DALILA SE RASPLAKALA usred emisije:Potpuno je dotuklo jedno PITANJE! “Najgore mi je…”

Bivša rijaliti učesnica i voditeljka, Dalila Dragojević, bila je gošća u emisiji “Nedelja sa Vojom i Jovanom” na Hype televiziji u kojoj je sumirala utiske iz godine koja je iza nas.

Ona se prvo dotakla rijalita, koji je obeležio njen život, ali i vinuo je u svet javnih ličnosti. Kako je istakla nakon svega, kaje se što je uopšte stupila u taj projekat jer joj je doneo više loših stvari nego dobrih, a i zbog njega je napustila i fakultet posle prve godine.

– Rijaliti je meni doneo najviše loših stvari. Kad kažem rijaliti ne mislim samo na rijaliti kao prostor, produkcijsku kuću, već na kompletan moj život koji sam provela tamo je bio jako loš i jako težak i ne hvalim se uopšte sa tim i nisam ponosna na bilo koji segment života u rijalitiju. Ne kažem sad za poslednju sezonu, “Zadrugu 5” već sa moj kompletan ulazak u rijaliti. Jednostavno nisam ponosna što sam ikada bila učesnik rijalitija. Zbog rijalitija sam napustila fakultet. Nisam ponosna ali sam iz tih loših stvari navikla sebe da podstičem i da tražim nešto pozitivno i ja se nadam da sam uspela – kaže Dalila.

Nakon izlaska iz rijalitija, Dalila je nastavila svoj život samostalno, što joj nije lako palo, s obzirom na to da je pet godina bila u braku i živela u manjoj sredini, a posle svega se preselila u Beograd gde je započela svoju voditeljsku karijeru.

– Započeti život da budem sama u velegradu, živeti sama u stanu i da ga plaćaš i da kupuješ hranu, nije lako. Znam nekada zaplakati tako. Sednem sama u kuću i kažem da li je moguće da mi se ovo dešava. I dalje sam ja u nekoj euforiji, nekoj depresiji, svašta mene tu uhvati, ali dobro, idemo dalje. Mogu da kažem da sam ponosna na sebe što se tiče ovog života, ali nisam ponosna na prošlost – rekla je Dalila.

Dalila je sa knedlom u grlu pričala o svom životu i greškama zbog kojih se kaje. Na pitanje u kojim momentima je najemotivnija Dragojevićku su obuzele emocije i čak se rasplakla u sred emisije, zbog čega je program na kratko bio prekrinut, ali vrlo brzo se smirila i uspela da odgovori na postavljeno pitanje.

– Najemotivnija sam kada ostanem sama, to mi je onako… Nemam pojma. Juče sam se vratila od kuće i onda sve te neke emocije. Najgore mi je kad sam sama, sve mi se izmeša i sve loše stvari i dobre stvari i onda kažem sama sebi “Koja u stvari emocija vlada u meni?” Uvek se tu nađe neko koga mogu da pozovem, da li je to mama ili otac ili drugarica… Marijana me dosta zna oraspoložiti. Ali dobro, dosta loših stvari je bilo i ne može to preko noći da se iskoreni – izjavila je uplakana bivša rijaliti učesnica.

Detaljnije možete pogledati u videu ispod.

