VODITELJ GRANDA ISPRIČAO ISTINU O SVOJOJ VEZI: Partnerka ga je izdala u godini koju ispraćamo

Voditelj Siniša Medić gostovao je u Novogodišnjoj emisiji Magazin In i tom prilikom ispričao priču koja je šokirala goste, nakon čega je dobio ogroman aplauz od Dragane Mirković, Milice Pavlović i Saše Matića. Naime, priznao je da je u ovoj godini bio prevaren od osobe sa kojom je devet godina u vezi.

– Ja sam u ovoj godini bio prevaren, bili su u nekoj paralelnoj vezi i kada sam saznao prvo sam bio šokiran. Uslijedili su pokloni ispred vrata, kukanje ali mene to nije doticalo. Meni je jasno da je ta osoba bila sa ovom mojom samo iz interesa, ali meni kao nekom ko je ostvaren je to bilo smiješno. I tako, trajalo je to kukanje da oprostim, a ja sam poslije par mjeseci rekao: “Ok, idemo daleko od Srbije na naše omiljeno mjesto”. Sjeli smo u avion pogledali se i shvatili da smo to mi, a ovo je bila neka smiješna prolazna faza. Nisam zaboravio, delimčno, ali neka mirno ne spava, vrlo lako se ja mogu zaljubiti i reći dušice sada te ostavljam, sve je to život, priznao je iskreno Siniša.

