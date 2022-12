“IZVINJAVAM SE PRODUKCIJI! RADIO SAM PROTIV NJIH!” Dejan i Aleks su se VIDJELI “Mogu sad da UĐEM U ZADRUGU!”

Dejan Dragojević se oglasio kako bi svima objasnio zašto je otpratio Aleksandru Nikolić, očigledno njegovu bivšu devojku sa Instagrama i obrisao zajedničke fotografije.

On se osvrnuo na njene odnose sa muškarcima, ali i drugaricama, pa dodao da Aleks igra kvarnu igru.

Dejan je otkrio i da mu je od početka smetalo kako se Aleksandra ponaša, pa dodao i da je pokušao više puta da joj stavi do znanja da prestane da se ponaša kako ne treba. Dragojević je ubeđen da Aleksandra mnoge stvari radi kvarno i u inat.

– Meni to ne treba. Ja sam bio neko koji, kada čujem da ide na kontrolu kod lekara, kada kažu u programu, ja u pet ujutru krenem, stojim od 6 – 7 ujutru jer ne znam kad će doći, do 12-1, stojim samo da bih joj mahnuo, da me vidi da stojim tu.

– Dosta stvari sam radio protiv produkcije, ovim putem im se izvinjavam, zato što mi je žao što sam sabotirao program zbog, osobe koja nije zaslužila, nije da me nije videla. Ja sam bio nacrtan ispred klinike, maskiran. Ja držim sovu, držim nesšto prepoznatljivo. Svaki put kad se vrati radi kontra stvari – rekao je Dejan, pa dodao da je slao ljude da joj unose informacije ispred klinike da urlaju i viču tamo. Svaki put kad se vratila, nije me ispoštovala! – rekao je Dejan.

