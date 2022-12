“ISTINA JE, ZVALA SAM ENU!” Maja Marinković BEZ TRUNKE srama priznala da je pričala sa Janjuševom ženom

Zadrugari su noćas odgovarali na pitanja novinara, a posebna polemika se vodila oko odnosa Maje Marinković sa Bilalom Brajlovićem i Filipom Carem .

U nekom trenutku, u cijelu priču umješana je i Majina velika ljubav, tada oženjeni Marko Janjušević Janjuš, a starleta je spomenula i njegovu bivšu suprugu Enu.

– Majo, sumiraj mi Filipovo izlaganje, kako to komentarišeš – pitao je novinar.

– Previše dugo je pričao da bih popamtila sve. Njegovo mišljenje od kako je ušao, dosta toga smo čuli. Dosta toga se ne poklapa, a na kraju krajeva, ko sam ja da njemu vjerujem? Imam svog dečka i njime treba da se bavim. Daj Bože da je tako kao što kaže da smo mu nebitni. Ove godine je ušao jako ironičan, da ima neki viši cilj, da je emocije suzbio. Ja sam rekla i prije Filipovog ulaska da ću se Bilalu svetiti, ali neću! – rekla je Maja.

– Mnogi komentarišu da si kivna i da ne znaš kako da igraš – rekao je Darko Tanasijević.

– Mene ne može niko da odbije jer nisam ništa potencirala. Nisam ja rekla Filipu sinoć: “Tišina dole, nemoj da dođem da smirim situaciju”. Možda se ja osmjehnem, jer mi je smješno, ne mogu da osporim njegovu duhovitost, a samim tim što sam rekla da ću mu se osvetiti, samim tim znači da mi je stalo…Jeste me povrijedio, bio je jako pijan. Vjerujem da je on to uradio jer više nije znao šta će, da je rekao: “Sad ćeš ti da vidiš”. Ja znam da njemu nije bilo dobro, vidjela sam sutradan i prekosutra. Ne planiram da mu se svetim, jer to ničemu ne vodi. Sve ovo što Filip priča, ne mislim da je bio iskren – dodala je Maja.

– FIlip stalno priča da on ima komande i džojstik – rekao je Darko.

– Na sličan način je razmišljao još jedan učesnik i bio je unikatan, a Filip je jako iskren. Prošle sezone ga je pojela igrica i pao je pod pritisak nekih stvari, pa je u startu izgubio svoju ličnost. On je ušao opasno namazan i naelektrisan na rijaliti priče. Nema šta on da da, ja da ćutim do kraja, ja sam tu, tako da nema šta on meni ili neko da daje na značaju ili ne. Ako ne želiš da vidiš nekoga ili da komentarišeš, on za tebe ne postoji. Nema potrebe Bilal da se plaši, ja neću njemu ništa uraditi. Što se tiče se**ualnih odnosa, ne znači da ih neće biti. Posle onoga što mi je Janjuš uradio, izgubio mi se osjećaj. Ja kada sam bila potrčko sa cicom, Filip tada nije spavao – rekla je Maja.

– Spavao je Čorba preko puta nas, kod vrata – ubacio se Car.

– Ti sad želiš da tebi Bilal vjeruje i da nema taj strah i tenziju da li ćeš se vratiti Filipu. E sad, kako da ti Bilal vjeruje, kada sjetimo se svih tvojih svađa sa Bilalom, 200 miliona puta si spomenula Cara – pitao je Darko.

– Ja se nikada neću vratiti Filipu Caru, kao što neće on meni, vrijeme je tu da pokaže. Naravno, ljudi imaju pravo jer sam to spominjala. Znam da je Bilalu to bolna tačka, ali sam to pričala u afektu. Đedović može da povtrdi kada je mene Filip slagao za taj Novi Sad. Jesam ja zvala i histerisala, ali sam otišla na žurku i tamo je bila Cica. Čorba i ja smo ostali jako dobri prijatelji i naravno da sam upućena u to da se čuo sa njim. Filip je to saznao u “Narod pita”, mislim da je Ivana vodila. Zvao si Đedovića da pitaš: “Gde je ona?” – rekla je Maja.

– Marko me zvao na telefon i molio me da dođem i rekao da će biti sve u redu – ubacio se Car.

– Više puta si ponovila Caru u lice da ne može da te ima nikada, da li to radiš s namjerom po ugledu na prošlu godinu, jer znaš da Cara radi taj inat – pitao je Darko.

– Ja sam oduvijek bila džek, ja mogu da platim sve to. To je najmanji problem kod mene. Ja nisam predmet ničije opklade, imaju pravo na to – rekla je Maja.

– Ja sam to predložio – rekao je Zola.

– Koliko ti teško pada da se ne nasmiješ na Careve fore – pitao je Tanasijević.

– Istina je to, Filip je duhovit, ne mogu da lažem i vrdam. Kada si bio sa nekim dugo, logično je da će da ti izmami osmjeh dok ima izlaganje. Ja pamtim samo lijepe stvari. Ne želim da ga hvalim, Janjušu sam zamerila onu stvar, jer je to nešto što me je zabolilo…Jesam zvala – rekla je Marinkovićeva.

– Kaže Maja: “Zvala sam Enu…Halo, Maja Marinković je ovdje” – smejao se Darko.

– Sve je to samo zato što je to neka moja prva reakcija. Normalno je da dođe do rasprave, spominjali smo ga toliko puta – rekla je Maja.

