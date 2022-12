“PLAĆAO SAM K**VE!” Javnost bruji o Đanijevom RAZVODU – Pjevač sad JAVNO PRIZNAO sve: “Izigravao sam majmuna!”

Dok mediji bruje o navodnom razvodu braka Radiše Trajkovića Đanija sa suprugom Slađanom Trajković, on se povodom cele priče oglasio za medije i otkrio da ih niko rastaviti ne može.

Dosta se spekulisalo da je brak Radiše Trajkovića Đanija i njegove supruge Slađane već duži period navodno u krizi.

Nakon što se u domaćim medijima pojavila vest da su se Radiša Trajković Đani i njegova supruga Slađa navodno razveli i da su na svoju bračnu zajednicu stavili tačku, folker se pojavio na snimanju novogodišnjeg programa i demantovao celu priču.

– Sa Slađom sam 27 godina u braku i to ništa ne može poremetiti, nju volim najviše na celom svetu. Plaćao sam k**ve kada sam bio mlad, ali sada to više ne radim. Devojke su mi nudile i po 10.000 evra da spavaju sa mnom i to me više ne zanima – jasan je bio Đani

Podsetimo, javnost se “digla na noge” kada je isplivao snimak gde Đani pije iz cipele i tako uzima bakšiš, a poznato je da je Đani jedan od pevača koji uzimaju najveće bakšiše na slavljima. Đani je sada otkrio više o tome:

– Nisam samo pio iz cipele, peo sam se i na drvo i izigravao majmuna – otkrio je Đani za medije.

Facebook komentari