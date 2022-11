SLOBA RADANOVIĆ OTKRIO KADA JE JELENI TERMIN ZA POROĐAJ! Pjevač uskoro postaje tata, a ovako se sada osjeća!

Pjevač je otkrio da će i ovu Novu godinu provesti radno, te da se više raduje Božiću.

– Odvikao sam se od Nove godine, omiljeni su mi praznici Badnje veče, Badnji dan, Vaskrs, Sveti Nikola, to su periodi kad ne radim, kad ostavim bar 3, 4 dana slobodno. Pred Božić me uhvati euforija, treba mi krug porodice, porodična atmosfera, to je praznik koji čekam, a Nova godina je radna kao i svaka druga – istakao je Sloba za “Ekskluzivno”.

Pjevač i njegova supruga Jelena uskoro će postati roditelji sina, a on je sada otkrio da se polako spremaju za dolazak bebe.

– Sve je okej, približava se, čekamo, dragi Bog neka da da bude sve okej, neće to još skoro, ali nije ni toliko daleko. Krajem februara – rekao je Radanović, piše Kurir.rs.

