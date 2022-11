“GUŠIM SE, NE MOGU DA DIŠEM” – Marija Kulić saznala da Bebica ima VELIKU TAJNU! Otkrila šta je sa njim RADILA SVE

Milan je najavio prvu temu.

– Nikad do sad nisam pričao o ovoj temi. Saznali smo nešto novo, mediji bruje cijeli dan da je jedna osoba u kandžama sekte. Bebice, budi iskren. Da li je tvoj problem sa sektom sve ono što se dešavalo posljednjih godina? – pitao je Milan.

Nemam nikakve veze sa sektom. Otac od mog oca je bio sveštenik. Ja nemam veze sa tim, niti se razumijem u to. To je čista budalaština – dodao je Bebica.

– Kažu da su Miljana i Marija njegove ciljane žrtve, da ih je odabrao i da su svi problemi njegovi sve zbog sekte i problema – dodao je Milošević.

– Nisam imao veze sa sektom – rekao je Macanović.

Ja prvi put čujem, nikad nisam posumnjala. Počelo je da me guši, kao da me neko davi. Čula sam za sekte, ali se ne razumijem. Znam da su opasne stvari u pitanju. On je sa nama išao u manastire, crkve, čitale su se molitve za Miljanino zdravlje. Svijeće za djecu, za sebe, za zdravlje… Ja stvarno ne znam. Sve je moguće. Toliko si me uplašio – ustala je Marija. prenosi novi

Detaljnije u nastavku ovog videa.

