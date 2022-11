Moj otac je alfa mužjak i bio je u šoku: Transrodna Zvezda Granda ne nosi pantalone, a ovom gradu je prvo prošetala u haljini!

Ova pjevačica je rođena kao muškarac Alino Juhart u Mariboru, ali je još kao mala shvatila da je zapravo žena. Alina se u subotu pojavila u najpopularnijem muzičkom takmičenju i odmah privukla pažnju gledalaca i članova žirija.

– Žene kad dođu kući, prvo izuju cipele, ali ja ne. U njima čistim, perem sudove, pjevam, plešem. Još prije deset godina oblačila sam haljine i nosila ih po kući, ali sam tek prije četiri godine u Splitu izašla na ulicu u haljini. Tada sam procvjetala i od tada ih ne skidam. Pantalone me ne zanimaju! – ispričala je Slovenka.

Transrodna pjevačica je odmalena znala da je žensko, iako se rodila kao muškarac.

– Spoznala sam sebe još dok sam bila djevojčica, ali to je proces koji traje. Nije to lak život. Dešava mi se da šetam ulicom, ljudi me ugledaju i vide žensku osobu, a zatim se iznenade kada čuju muški glas. Onda moram da im objašnjavam zbog čega je tako. Ponekad zaboravim da sam drugačija i da sam rođena kao muškarac, jer se osjećam ženstveno.

Učesnici “Zvezda Granda” nije bilo lako kada je svojoj porodici saopštila rodno opredjeljenje.

– Majka mi je umrla kad sam imala pet godina. Ostala sam sa bratom i tatom. Oni su alfa mužjaci, pravi muškarci i bili su šokirani kada sam im rekla. Naravno, prihvatili su, jer me mnogo vole – rekla je Alina i dodala da se nije podvrgla nijednoj plastičnoj operaciji:

– Ništa vještačko nemam na sebi, volim da sam prirodna. Čak ni kosu ne farbam. prneosi “Novi“.

