“DUŠKO MI JE ZAPRIJETIO” OGLASILA SE JELENA KARLEUŠA: Reagovali advokati, EVO ŠTA SE DESILO

„Ne znam što sve interesuje moj odnos sa Duškom. Porodica je na okupu, on generalno smatra da ja ne treba da pričam o njemu u medijima i ja se prosto sada plašim njegovog advokata. Posljednji put kada sam to uradila, njegov advokat me je odmah zvao i zaprijetio“, rekla je ona okupljenim novinarima.

Podsjećamo, o turbulencijama u braku Jelene i Duška dugo se pričalo, a sve je eskaliralo na Božić ove godine kada je došlo do burne rasprave između supružnika, te je intervenisala i policija. Pričalo se da je Tošić udario pjevačicu, ali ona to nije zvanično potvrdila.

Nekoliko mjeseci kasnije, Jelena je putem Instagrama sve obavijestila da se razvodi. prenosi “Novi“.

