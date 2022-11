ISTINA JE! ĐANIJEVA SLAĐA MORA NA HITNU OPERACIJU: Evo šta se desilo

Naime, folkerova supruga Slađa sutra će biti hitno operisana na jednoj beogradskoj klinici zbog problema sa srcem. Slađa već neko vrijeme osjeća određene zdravstvene poteškoće, zbog čega se obratila ljekaru koji ju je, nakon pregleda i analiza, hitno uputio na operaciju.

– Istina je to što ste čuli, idem sutra ujutro u KBC “Dragiša Mišović”, na kardiologiju, da mi ugrade stent, imam to zakrčenje krvnih sudova. Nisam ni znala ništa konkretno, dok nisam otišla na redovnu kontrolu, tamo se sve to otkrilo. Umarala sam se, pritisak mi je varirao, a na pregledu je doktor video da nešto nije kako treba. Sutra će mi ugraditi stent, biće sve to okej – poručila je Slađa.

Na pitanje hoće li je suprug Đani držati za ruku i ispratiti do operacione sale, Slađa kaže:

– Ma, kakvi, nema potrebe, ne plašim se ja ničega! Izguraću ja ovo lagano, ja sam žena lav. prneosi “Novi“.

