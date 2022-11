Golišava takmičarka Zvezda Granda oduševila Bosanca: Ima nešto erotsko u glasu

To je ove subote izazvao nastup Matee Nuić (27) iz Zagreba koja se žiriju predstavila pjesmama „Dvije muzike“ Indire Radić i „Krivi spoj“ od Severine, ali je na kraju dobila tri glasa i tri panika.

-Nedovoljno za prolaz – konstatovao je Popović, dok su pojedini članovi žirija izrazili žaljenje, jer takmičarka odlično izgleda.

-Mislim da je Matea pogriješila u izboru prve pjesme. Ali vjeruj mi, pjevaju i gore od tebe, zato samo rokaj– poručila je Marija Šerifović, dok se Dragan Stojković Bosanac složio.

-Ima nešto erotsko u glasu. Ovo je za prvi nastup bilo sasvim u redu. Šteta je– rekao je Bosanac, pa dao konstruktivni prijedlog da ubuduće Popović štiklira takmičare koji nisu prošli, kako bi ih možda kasnije, u nekom krugu dodijelili nekom slobodnijem mentoru.

-Pošto on pravi zvijezde, mislim da on treba da je uzme. On je stari mag i treba da je uzme – rekla je Ceca, a Bosanac dodao da je već prezauzet, ali da bi mogao da prihvati da se javi i da joj da par savjeta.

-To bi bilo to, Matea – poručio je Popović, a takmičarka dodala da joj je žao.

-Ja da sam mogao da biram i da glasam, ja bih te izabrao – dodao je Saša, a Mili se složio.

–Nisi za ispadanje, nisi ni za prolaz, ali si štiklirana. Vidjet ćemo da li će se usvojiti ta kategorija – konstatovala je Sanja Kužet s osmijehom, dok je Boske rekao da je ozbiljan i da bi njegov prijedlog Popović trebalo da uvaži. prneosi “Express“.

