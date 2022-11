OVO SU SVI ČEKALI – CAR SAZNAO DA SE MAJA UDAJE ZA BILALA: Ima žestoku poruku

Dok je neke ostavilo bez teksta, neke je posebno obradovala prosidba Bilala Brajlovića. Naime, on je u toku sinoćne žurke kleknuo na koljena ispred svoje djevojke Maje Marinković i upitao je da se uda za njega, što je ona prihvatila.

Veliki šef je ovom prilikom obavjestio buduće mladence da će se svadba odviti u nedjelju, 13.novembra, te su Marinkovićeva i Brajlović odabrali njima bliske zadruagre i dodjelili im uloge za ovaj, za njih, veliki dan. prenosi novi

Ovim povodom, mnogi su se oglasili, neki nisu bili zadovoljni, dok su neki podržali ovaj ljubavni par. Svi su čekali sud Filipa Cara, te je portal Pink.rs stupio u kontakt sa njim, a njegov komentar je bio sljedeći:

Ne zanima me to, želim samo da me Dalila, Maja i slični zlodusi moje prošlosti prestanu komentarisati. Nisu mi inspiracija, niti interesna sfera – rekao je Car za Pink.rs

