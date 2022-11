Influenserka Amina Efendić: Preživjela sam napad ajkule na Maldivima

Popularna bh. influenserica, Amina Efendić, na TikToku je objavila video u kojem je otkrila kako je doživjela napad ajkule dok je ronila.

Naime, na Maldivima je jedna od najpopularnijih atrakcija ronjenje sa ajkulama, te je influenserka odlučila da i sama proba.

– Vidjela sam dok sam plivala da ona ide tačno na mene. I kontala sam, OK neka ona nastavi svojim putem, ja odoh gore, stvarno nemam više daha. Kako sam plivala, ona je već bila iznad mene i išla na moju ruku, tako da desilo se to. Čim se to desilo, vidjela sam da krvarim i otišla sam do vodiča da ga pitam da li trebam izaći odmah iz vode, jer ih je oko mene bilo još 60. On je rekao da ih ta krv ne privlači – ispričala je Efendić u videu.

Na kraju videa je pokazala i ožiljak koji joj je ostao nakon ujeda. prneosi “Avaz“.

