BEBICA SE KONAČNO OGLASIO! PRED ULAZAK U ZADRUGU PORUČIO SAMO JEDNO: “Pozvao sam Zolu i evo šta mi je rekao”

Bebica je izračunao koliko je Miljana do sada potrošila na bivšeg dečka.

– Miljana mi je ispričala da joj Zola duguje 186.000 evra! Novac koji je zarađivala u rijalitijima davala je njemu da vrati kockarske dugove, otplaćivala mu kredite i izdržavala ga – kaže Bebica i dodaje da će te informacije iznijeti i u rijalitiju.

Sve radi iz koristi

– Dok je Miljana bila u bolnici, Zola ju je zvao u 4.45 ujutru. Razgovor je snimao i postavio na društvene mreže kako bi svi vidjeli da se on brine za Miljanu. Pa ako hoćeš nekog da pitaš kako je, nećeš ga zvati u cik zore dok spava! Takođe, nećeš snimati razgovor i okolo se hvaliti kako se raspituješ za njegovo zdravlje. To je još jedan dokaz da sve radi iz koristi – priča Bebica i dodaje da je u bijesu pozvao Zolu: – Okrenuo sam ga i rekao mu: “Jesi li normalan da osobu koja leži u bolnici zoveš tako rano?”. Rekao mi je da je ona njega pozvala, a ne on nju, što nije bila istina. Onda sam mu poručio: “Lijepo ću ti reći da je više ne zoveš i ne maltretiraš, jer ću ti sljedeći put na drugačiji način pokazati da to više ne radiš”. Bio bih u stanju da se pobijem zbog Miljane! Zbog ljubavi spreman sam na sve. Kratak mi je fitilj kada je neko bezobrazan. prneosi “Novi“.

I sama Miljana je ispričala u rijalitiju da ju je Zola iskorišćavao:

– Nije me volio, već me je koristio za novac! Vraćala sam njegove kockarske dugove, zbog njega sam za noć u kazinu trošila i po 10.000 evra. Za dvije i po godine mi je potrošio najmanje 40.000 eura. Otplaćivala sam mu kredit, vraćala novac koji je pozajmljivao od drugih ljudi. Jednom sam mu, prije nego što sam ušla u “Zadrugu”, ostavila 15.000 eura. Ušao je malo poslije mene u rijaliti i ispričao mi da je sav novac spiskao. Bolje da ne sabiram koliko mi novca taj čovjek duguje!

S druge strane, Zola se ranije pravdao da joj ništa ne duguje: – Možda treba da joj vratim novac za palačinku ili obrok u “Meku” koji mi je platila. Nisam je koristio za pare, bio sam sa njom iz ljubavi. Ali više je ne volim!

Facebook komentari