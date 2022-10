Karleuša: Nisam se razvela, živim pod istim krovom sa Duškom

Jelena je u svom maniru napravila potpuni haos na kraju revije kada se u roze kostimu koji je isticao njene atribute pojavila na modnoj pisti u cipeli koja je pravljena samo za nju, a čija vrijednost je nevjerovatnih 8.000 dolara.

“Drago mi je, ja sam prvi put u ulozi manekenke. Nikada nije kasno, u mojoj 44. godini oprobala sam se kao model, mada sam i pevala, ali i nosila venčanicu, jednu vrstu venčanice”, istakla je Jelena.

Kako je svojevremeno dobila i epitet “kraljice marketinga”, pjevačica je istakla važnost brenda u današnjem, digitalnom dobu.

“U 21. veku, u eri marketinga, brendiranje i brend je sve. Neke ličnosti su svojevrstan brend, smatram da sam od svog imena, karijere napravila brend. Najbitniji momenat svakog brenda je dobro pozicioniranje i marketing. Brendiranje je osnova uspeha”.

Kako je njena starija naslednica već izrazila želju, odnosno interesovanje za javnim poslom, tačnije manekenstvom, Jelenu smo pitali o Atini i njenim budućim planovima.

“Moja ćerka je sedala u drugom redu, Atina, zajedno sa mojom drugom ćerkom Nikom i mojom tetkom. Bila sam ne uzbuđena, ali sam gledala kako one gledaju mamu jer me prvi put vide kao manekenku. Atina bi želala da bude manekenka, i već je viša od mene iako ima samo 14 godina, ali i Nika je moje visine sa svojih 13 godina. Jako sam uzbuđena zato što sam mojih 44 godine nikada ovo nisam radila i uopšte nije lako, mokra sam od znoja. Veliki je pristisak, ovo nije isto kao pevanje. Kada nisi svoj na svome svakako nije svejedno, bila sam večeras uzbuđena iako to meni nije svojstveno”, kaže Jelena za Telegraf i dodaje:

“Najbolji savet svakom roditelju je da u tom smislu ne daje savete svojoj deci zato što svako dete treba samo da oseti i nađe svoj put, roditelj treba da bude samo vetar u leđa, kao što je meni moja majka bila. Šta god da sam izabrala moja majka je podržala, sve sam trenirala. Ne lomiti deci krila i pustiti ih da sami nađu svoj put”.

Kako kaže, ni starijoj Atini, ali ni mlađoj Niki ne prija javni život zbog čega su i obrisale naloge na društvenim mrežama.

“Jako su specifične devojčice, Atina mi je pre neki dan rekla da sam ja kriva što nju i Niku prepoznaju, a da one to ne žele. Smeta im. Nika se juče vratila sa ekskurzije, bila je u Vojvodini, i rekla mi je da su joj deca tražila da se slikaju s njom, a da je ona odbila dve devojčice, jer su sa 13 godina u rukama držale cigaru. Prepoznaju ih obe, Atina mi je rekla da sam ja krivac za to. Mislim da će im vremenom značiti, možda će im pomoći iako im sada odmaže. Atina je ugasila svoj Instagram profil gde je imala desetine hiljada pratilaca zbog tog internet bulinga. Smatram da decu treba zaštiti od toga, pogotovu moju decu. Žrtva sam toga i živim to kao neku svakodnevnicu. Nika je žustra, ona zna da odgovori, a Atina je samo pogasila sve”, istakla je Karleuša.

Posljednjih mjeseci u žiži javnosti jeste i Jelenin i Duškov brak, a sve nakon što je javnosti otkrila da su odlučili da na isti stave tačku. Iako se spekulisalo da se razvela, Jelena nas je sada šokirala svojim odgovorom koji se ticao njenog i Tošićevog i odnosa i braka:

“Nisam pomenula razvod. Moram da kažem da se nisam razvela i da živim pod istim krovom sa Duškom. Venčanica je bila deo moje uloge večeras, ako mi želite još jednu pravu venčanicu i brak, onda bih pre toga morala da se razvedem. Ako kažem istinu, možda će opet Duškov advokat da zove medije da da neku izjavu, ne mogu više advokate i probleme”, istakla je kroz smijeh Jelena.

I dok svi željno iščekuju njen novi album, Karleuša je svojevremeno zaintrigirala javnost najavljujući da će nakon što objavi pjesme, snimiti isvoj šouu za koji je već dobila ponudu.

“Ne znam samo gde će se emitovati pošto je jedina televizija na kojoj sam bila dobrodošla sada izbačena iz paketa SBB-a. Može na naravno, eto ostao mi je Telegraf. Gušenje stvar u 21. veku, i to kada se svi, a pogotovu ovi prodemokratski mediji bore protiv gušenja, a onda svojim potezom to podrže je licimerno. Ovo je zemlja jedinu koju ja imam, uvek sam govorila istinu ma koliko bila bolna za mene, ma koliko me ne podržavali, bili uz mene. Iskreno ću reći, napraviću šou koji gde god da se bude emitovao biće gledaniji od naprimer “Zvezdi Granda”, to je sgurno”, završava Jelana. prenose “Nezavisne“.

