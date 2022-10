PRVE RIJEČI SLOBE RADANOVIĆA NAKON ŠTO JE SPRIJEČIO ČOVJEKA DA SKOČI S MOSTA: Evo šta je rekao

Pjevač Sloba Radanović danas oko 16 časova spasio je čovjeka koji je pokušao da se ubije skokom sa Pančevačkog mosta.

Herojski podvig pjevača potvrdila je njegova supruga Jelena. Ona je prenijela i šta joj je muž kazao odmah nakon toga. prneosi “Novi“.

Jelenu je vijest da je njen suprug spasio čovjeka od pokušaja samoubistva zatekla u njihovom lokalu, dok je uživala u kafi sa svekrvom Draginjom, ali je ostala u šoku kada joj se Sloba javio:

Ne mogu da dajem izjave, jedino što mogu da vam kažem da to jeste bilo, ali o tome može on više da vam kaže kada dođe. Znate da on ne voli da izigrava heroja i da se o tome priča. Ne znam detalje, samo mi je rekao:”Još se tresem, još sam mokar”- rekla je Jelena, a na pitanje da li zna još nešto o slučaju i kako se Sloba zatekao na mjestu događaja

:- Čekamo ga da dođe, njegova mama i ja sedimo u našem restoranu. Otišao je da zamijeni felne na mom automobilu kada se to dogodilo. On je produžio kod majstora i javio mi to, ali ne znam ništa više dok ne dođe – rekla je Jelena za Informer.

