KATE MIDDLETON SE RAZLIKUJE OD SVIH U KRALJEVSKOJ PORODICI: Evo po čemu, iznenadit će vas

Članovi kraljevske porodice uživaju u privilegijama od rođenja. Na svakom koraku imaju osoblje koje im pomaže da sve funkcioniše besprijekorno i bez mnogo truda. Kraljica Elizabeta je čak imala osobu koja je morala da joj razgazi nove cipele, kako ona ne bi trpila nikakvu neprijatnost.

Zaposleni na dvoru najbolje znaju kakvi su zaista oni koji su “rođeni sa plavom krvi” pa ne čudi što potpisuju ugovore o poverljivosti, kako nijedna informacija ne bi izašla s dvora u javnost. Ipak, priče uvijek pronađu svoj put, pa je tako sada otkriveno kakva je zaista supruga princa Vilijama. Ponašanje Kejt Mildton je na zvaničnim događajima uvijek besprijekorno, ali kakva je kada nema nikog ko će je analizirati. Bivši član kraljevskog osoblja ispričao je da se ona razlikuje od svih na dvoru. prneosi “Novi”.

“Uvijek je nasmijana i prijateljski raspoložena prema osoblju. Svidjelo mi se što se šalila sa svima. Kejt je jako pristojna i zabavna”, rekao je za britanske medije Grant Harlod koji je za kraljevsku porodicu radio sedam godina. On se osvrnuo i na to kako se Kejt ponaša prema Vilijamu, jer je na dvoru radio i kada je Kejt tek počela da se zabavlja sa Vilijamom. On je istakao da je Kejt od prvog trenutka bila pristojna, vaspitana i prijateljski nastrojena i naglasio da je osoblje izuzetno cijeni i poštuje, piše Lepa i Srećna.

