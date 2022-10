“OTAC NAS JE OSTAVIO GLADNE DA BI IŠAO DA KOCKA!” Potresna priča zadrugarke “ON je MRTAV ZA MENE”

Deo subotnjeg popodneva, protekao je u znaku rođendanske proslave Dijane Durlević, poznatije kao Dijane OG, a za to vreme, njena bliska drugarica Anastasija Bojanović, ronila je suze zbog svog pokojnog dede.

Tim povodom oglasila se njena majka koja je otkrila detalje iz zadrugarkinog života, između ostalog i detalje odnosa sa njenim ocem za kojeg ona ne želi da čuje.

– Moj pokojni otac, njen deda, je masakriran u Vukovaru, tačnije u Borovom nasilji. Iako ga ona lično ne poznaje, to se desilo 91′, ona je jako vezana za njega iz priče. Rasla je uz te priče, jer je on bio moja svetinja i moj idol. Vidim da je osuđuju što plače zbog dede koga nije ni upoznala, pa se pitam kako kad roditelj neki ostavi dete, pa to dete plače za roditeljem, a niko ga nije video? Ona je jako emotivno vezana za njega hiljadu puta je rekla: “Kamo sreće da sam mogla da ga upoznam, da me iskritikuje i sedne sa njim da priča”. Niko nikad nije imao da kaže ništa loše o njemu – rekla je Ceca, pa otkrila u kakvom je odnosu zadrugarka sa njenim ocem:

– Stidi ga se, zato što je otišao u Nemačku i našao ljubavnicu sedam godina stariju od moje najstarije ćerke. Posle četiri dana gladovanja završila je u bolnici na infuziji. Tu je napravila lapsus, rekla je inhalaciji, a ne infuziji. Mi smo bili u braku 22 godine. On nije hteo da živi sa nama, njemu je sve ispod časti. Vratili smo se pre šest godina ovde, jer mi je majka bila bolesna, a ja naravno nigde bez dece ne idem. On je ostao prvo u Podgorici, malo je radio, e kad je otišao za Nemačku… Valjda to bude tako, kada se opanak popapuči. Viđali smo se jednom godišnje i onda se desilo pre, ne sećam se tačno, ona je završila u hitnoj, a on je toj pevaljki dao 1.500 evra za to lepo druženje. Ja sam prešla opet preko toga, mislila sam: “Ako trpim već neke probleme, bolje sa ocem moje dece, nego sa nekim drugim da razmišljam, svašta se danas dešava”. Onda je došao period da sam stvori neku priču stvori u svojoj glavi, napadne te zbog toga, a to nema veze sa vezom. To su bile neke gluposti, ne mogu ni da se setim. Tipa: “Izlaziš, provodiš se”, a ja sedim kući 24 sata. Anastasija je trebala da krene u parilu u Nemačku, on joj je navodno tamo našao posao da radi kao pomoćni kuvar, da skupi pare da snimi pesmu, pošto joj je to životna želja. Ona je dve nedelje pred maturu, otprilike, napustila školu. Ima i maturske slike i sve je završeno, samo taj ispit ili ša već. On je nazvao dan pre i izvređao najstrašnije i tu je ona rekla: “Mrtav si za mene”. Ona je njemu tada verovatno rekla sve šta misli: “Uvek su ti druga deca bila prečija od nas, poker. Nas si ostavio gladne dok si išao da kockaš”. Međutim, za njen 18-ti rođendan ga je ona odblokirala i poslala mu poruku, rekla mi je da je namerno uradila to i poslala mu poruku za taj posao, a i htela je da vidi da li će se setiti da joj je rođendan. On je nju tu opet izvređao, a najviše zbog pirsinga koji ima. U fazonu da je dr**a, da je ovakva i onakva i da on neće da je vodi u Nemačku, da mu ona ne ukalja obraz – rekla je Ceca, pa je na pitanje da li se setio rođendana njene i njegove ćerke, imala da kaže:



– Ne. Ona je tada rekla da ne pita za nju, da je mrtav i da ne postoji – dodala je kratko Anastasijina mama.

