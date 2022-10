ANA SEVIĆ STIGLA NA SVADBU VANJE MIJATOVIĆ I PECNULA DARKA: Pojavio se sa novom djevojkom, ONA IMALA SAMO 1 KOMENTAR

Mnoge poznate ličnosti pojavile su se na žurki povodom vjenčanja, a kuma je pjevačica Aleksandra Mladenović. Pored nje, tu su bili i Joca Stefanović sa izabranicom, Šako Polumenta, Jana Todorović, ali i Ana Sević.

Ana je otkrila za medije da li se uplašila kada je u vijestima odjeknula vijest o navodnom nestanku Darka Lazića:

– Mladencima još nisam ništa poželjela jer ih još nisam vidjela, ali poželjeću im slogu, ljubav, poštovanje, naravno sve najlepše.

– Darko i ja smo oduvijek bili u dobrim odnosima. Naravno, nesuglasice su postojale, ali nevezano za naš odnos, nego za neke druge svari, ali to je riješeno. Ja njega ne kritikujem ni za šta, niti me zanima.Nemam ja razloga da razmišljam o tome. Prosto, svako ko njega iole malo poznaje, za da je to sasvim normalno za njega – rekla je Ana na pitanje o nestanku. prneosi “Novi“.

