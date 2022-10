ALEKS SE SLOMILA – POKUŠAVAJU DA JE UTJEŠE: Ne može da vjeruje šta se desilo

Aleksandra Nikolić je otvorila dušu Milici Veselinović i Marku Markoviću, pa im je pričala o odnosu sa ocem.

– Rastužila sam se jer je danas 10.10. i danas je rođendan mom tati, a ja sa njim ne pričam – rekla je Aleks.

– Vjerovatno imaš svoje razloge, ali roditelj je roditelj. Sit gladnog nikad ne može da razume, hvala Bogu roditelji su mi uvijek bili tu za sve, pa su mi neke stvari skroz neshvatljive – rekao je Marko.

– Nije me to remetilo u životu. Jako kasno sam ga upoznala i nikad nisam imala osjećaj da imam oca, a kad smo se upoznali bio je haos baš. On nema osjećaj za mene. Bez obzira na sve, i na Miljanin inat i Ivanovo ponižavanje, najbitnije je dijete. Svako treba da ima i oca i majku ako su živi – rekla je Aleks. prneosi “Novi“.

– Ne možeš da imaš osjećaj kad nije bio tu u tvojim najljepšim godinama, kad ti je trebao – rekao je Marko.

