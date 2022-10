HITNO OGLAŠAVANJE SANDRE REŠIĆ -PORUKA ZA MAJU MARINKOVIĆ: Nije mogla da šuti više, OVO JE ISTINA O NJOJ

Sandra kaže da se mnogi ponašaju kao da rijaliti traje mjesec dana.

– Iako se devojke ne bude na sam naziv “kokošinjac”, ja bih prva skočila jer je to jako je ružno. Mnogo su se brzo zavrteli, ponašaju se kao da rijaliti traje samo mjesec dana. Već su stigli da se zaljube, posvađaju i slično. Marko Marković je simpatičan, mlad je. Ne znam da li je to zbog Stanije, ili su osjetile da će se rijaliti vrtiti oko njega, to stvarno ne znam, ali mnogima se definitivno dopada – dodala je ona, pa istakla zašto je Maja Marinković razlikuje od ostalih devojaka:

– Maja se razlikuje jer se on njoj uopšte ne sviđa. Maja se samo “zeza” sa njim. On nije njen tip, ne zanima je. Simpatičan je da se igra sa njim, ali to je sve. Maja je u iščekivanju neke veće zvjerke kao što su Janjuš i Filip Car. To je njenoj glavi, i da će se ta tema nastaviti. Marko je njoj tu trenutna zanimacija. To je Maja, to je prosto ona. Ne postoji drugarstvo u rijalitiju. Ona radi sve radi rijalitija. Meni je Maja draga iako je luda. Ja ne opravdavam njene postupke, ali je dobar čovjek. Iako ljudi pričaju da ne može da bude dobar čovek jer je uzela nečijeg muža, ja stojim iza toga da to ne mora da znači.

Iako brojne Majine postupke lično ne podržava, ipak priznaje da je voli takvu kakva jeste.

– Za neke stvari bih je ubila, počupala bih joj kosu, ali ona je takva, volim je takvu kakva jeste, i mislim da se ona neće skoro promeniti – istakla je ona, pa je prokomentarisala Ivana Marinkovića:

– Što se Ivana tiče, neke stvari ne podržavam koje radi, ali ipak ima dobra izlaganja. Međutim neka se pripazi kad Mijana uđe, jer je Miljana opasna, neće ona njega pustiti tako lako. prneosi “Novi“.

