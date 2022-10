POKAZALA DRUGU STRANU KARAKTERA: ALEKSANDRA NIKOLIĆ BESRAMNO PONIŽAVA ZADRUGARE

– Prije svega bih da se zahvalim svima koji su glasali za moju ekipu i stručnom i novinarskom žiriju. Ja sam se trudila da ispoštujem, nisam pjevačica, ali zadovoljna sam svojim nastupom. Zorica, Uroš, Ša i Cveta su mi bili interesantni, dopada mi se ta pesma. Mića, Anita, Matora i Jelena, oni su bili super, Mića je super pjevao, one su lijepo igrale. Ivana nisam stigla da vidim, ali pohvaliću ga. Ono što mi se nije dopalo jeste sljedeće. Smatram da je prevazilazilo dozu, bio je vulgaran nastup Jelene i Bilala. Što se tiče Adama i Tamaris, njihov nastup mi je bio vulgaran. Zaista, zaista vulgarno, trebalo je da razgraniči šta je s*ksepil, a šta vulgarnost. Miljana je lijepo iznijela sve to. Očekivala sam od nje. Od Adama sam očekivala više, pjeva po cijeli dan ovde, trebalo je da odabere neku pjesmu gdje je mogao da se pokaže. A Valentina me je oduševila, izgledalo je kao da nema tremu, ona mi je super. Nije mi jasno zašto su ljudi birali pjesme gdje ne znaju tekst. Biraš nešto što znaš. Tijana me je razočarala. Nije dala svoj maksimum. Nadam se da će se popraviti. Kerić je bio super, baš je iznenađenje. Boža mi je bio katastrofalan. Za Mikicu sam se iznenadila, to je pjesma njegovog brata, trebalo je boje da je izvede. Mogao je mnogo bolje da uradi. Treba da se potrudi za sljedeću “Zadrugoviziju”, vjerujem da se Bane nije oduševio. Ja ću glasati za Mićinu ekipu – rekla je Aleks Nikolić. prneosi “Novi“.

Detaljnije možete pogledati u videu ispod.

