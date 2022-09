HAOS U BIJELOJ KUĆI! Markov HAREM pred pucanjem, MILICA I MAJA ŽESTOKO ZARATILE!

Majo, slušao sam te pažljivo prethodnih dana šta si govorila, kako si komentarisala neke odnose u koje si upletena. Rekla si da te ne prija da budeš akter nekih priča i da ono što Marko Marković radi liči na ekskurziju u osnovnoj školi – krenuo je Darko.

Da, tako sam rekla. Totalno sam se distancirala, u korektnim odnosima sam sa njim, ali više nemamo tu relaciju kao pre. Jasno sam rekla kako stoje stvari i održala sam reč. Ne pripadam tom trouglu, četvorouglu, kokošinjcu… Mislim da sam te neke stvari prevazišla i tu mi nije mesto. Ne želim da šaljem neku sliku. Bilo mi je malo dosadno, ja gotivim Marka, ali da postoji neko simpatisanje, ne – rekla je Maja.prneosi “Novi“.

Rekla si da si bila u kokošinjcu da nahraniš kokoške. Koju si najviše nahranila? – pitao je Darko.

To je činjenično stanje. Devojke trče za njim, to njega odbija. Da želi da bude sa nekom devojkom, ušao bi u taj odnos. Anita kaže da se povlači iz odnosa, pa ide od kreveta do kreveta, pita za njega, trči za njim. Milica kaže da se povlači, pa flertuje u prolazu. Kod Ane postoji emocija, nije obostrana, ali Ana non-stop brine da li je gladan… On ima taj neki gard, mogu do granice do koje on dozvoli. Ja mislim da Marku to imponuje, svaki muškarac voli da devojke trče oko njega. On je ipak bio sa Stanijom, ona ima reputaciju, uspešna je devojka, treba da drži taj nivo. Ne sme da dozvoli sebi kvantitet, već kvalitet – dodala je Marinkovićeva.

Ispred portala Pink.rs nalazi se Darko Tanasijević, koji je imao pitanje za Maju Marinković, a nakon njenog izlaganja podigao je i Milicu Veselinović kako bi prokomentarisala.

Milice, dobro veče. Zbog čega si ti Hurem za Maju? – pitao je novinar

Ja sebe smatram tako, ne samo za Maju, nego za sve. Nisam konkretno na nju mislila, ali ako se tako shvata neka bude – rekla je Milica

Kad si planirala svadbu sa Markom, neko ti je rekao da se on već obećao Maji, a ti si rekla da ja sam druga, ali je i Hurem bila druga žena – podsetio ju je Darko.

Nje rekao za nju, već da je on u priči i sa ostalim devojkama. Ne znam ko može ozbiljno da shvati to o bračnom životu. To je sprdanja – rekla je Milica.

Sve ti ej jasno, iz tog razloga sam s epokvukla iz te rringe ringe raja priče. Malo mi i smeta ovakav kadar., sa tim osobama na ovakav način. Sramota me je da budem sa njom kadru, nisma ja na ekskurziji. Na< stranu pa nek se deca igraju i Hurem i ringe raja – rekla je Maja. Velika je razlika između nas dve, i dragoo mi je da je tako. Ona ima samopiouzdanja posle svega i svačega, nisam iskompleksirana da ponižavam druge kako biih uzdigla sebe. ne upoređujem mene i nju, pre svega, dosta je starija. Ti si rekla d ane želiš lažne frke, pa si rekla da ti je dosadno, indirektno provociraš, komentarišeš – rekla je Milica. Novinar portala Pink.rs Darko Tanasijević je nastavio da razgovara sa Milicom Veselinović u emisiji “Pitanja novinara” nakon njene svađe sa Majom Marinković. Milice, isplanirala si život sa Markom, sanjala blizance, život u Podgorici, šta je bilo kad si se potrudila? – pitao je Darko. Ja sam se malo našalila, ne znam ko je to mogao da shvati ozbiljno – rekla je Milica. Da li te je stid svega što si dozvolila sebi? – pitao je Darko. Krivo mi je što mi je rijaliti krenuo u drugom smeru, nisam želela ovo, želela sam da se istaknem u drugom svetlu, nije mi to pošlo od ruke. Krivo mi je što sam dozvolila sebe da me neko svrstava u kokošinjac. Bilal mi je rekao: “Milica, zar ovo sebi da dozvoliš?”. Rastužila sam se malo. Razlika između mene i ovih devojaka je što sve pričaju da su zaljubljene, a onda pričaju: “On je ovakav, Stanijin bivši, nema stav”. Meni je Zorica zamerila što ga branim. Neću nikad da pljujem bivše partnere, kao i momka koji mi se sviđa. Znale su kakav je, da je kulturan. Nisam ja ta koja je jurila za njim – rekla je Milica. Tokom pauze za reklame u emisiji “Pitanja novinara”, Slađana Lazić se zbližila sa Jovanom Tomić Matorom i Majom Marinković. Sve tri su drugarice Tijane Ajfon, a ovo ih je spojilo. Njih tri su pričale o Zlatiboru. Ja otišla da odmorim, tri dana bila na afteru – otkrila je Matora. Pa Pecu i mene su uhvatili na Zlatiboru. Zlatibor je koban – dodala je Maja. Uzeću apartman tamo – otkrila je Tomićeva. Ja mislim da sam rekla sve dobro u svađi sa Milicom – govorila je Marinkovićeva. Da, pusti ti Milicu malu… Ona ne sme da ti se suprotstavi… Hajde sad, kad te neko pita… – istakla je Slađa. Inače, Anita mi nije dala da sedim pored Marka – rekla je Lazićeva. To je moje mjesto od prvog dana – ubacila se Anita. Nakon razgovora sa Majom Marinković, Anitom Stanojlović, Milicom Veselinović i Anom Spasojević, novinar portala Pink.rs Darko Tanasijević podigao je Marka Markovića. Prokomentariši sve ovo što su izjavile Maja, Anita, Milica i Ana – rekao je Darko. Prvo da se osvrnem na to što je Maja rekla. Ja nisam rekao da sve zavisi od mene, rekao sam da zavisi od oboje. Ovo ostalo što je komentarisala, za ekskurziju, to je na osnovu druženja sa drugim curama. Ja nisam nešto zagrejan previše ni za jednu curu. Meni se stvarno na početku svidela Anita, hteo sam da pustim neko vreme, posle mi se nisu svidele neke stvari. Što se Ane tiče, naglasio sam da nju ne bih želeo… Ona je meni jako draga osoba, smatram je lojalnom osobom, koja može da bude prijatelj, ne bih želeo da je izgubim u tom smislu. To što ljudi pričaju da mi je spremačica, to je jako ružno – rekao je Marko. Ana je priznala emocije, ne može da pobegne od toga. Da li misliš da je nekim postupcima vučeš za nos i daješ lažnu nadu? – pitao je Darko. Vjerovatno da je tako. Ako treba, ja ću sa njom da popričam povodom toga, ne želim da joj dajem lažnu nadu. Draga mi je, želim sa njom da budem drug – odgovorio je Marković.

