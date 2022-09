Rasprava na internetu o čudnom trenutku između Kate i Meghan ispred dvorca: Ne podnose se?

Na internetu se sve više priča o neugodnoj situaciji koja se dogodila nakon što su Kate, William, Meghan i Harry izašli iz automobila.

Naime, vojvotkinja od Sussexa i novopečena princeza od Walesa jedva su pogledale jedna drugu tokom izlaska iz vozila. U početku su viđene kako izlaze s iste strane automobila, a Kate je brzo prešla na drugu stranu auta, ne čekajući da joj se Meghan pridruži.

Društvenim mrežama počela se širiti i fotka na kojoj Meghan gleda prema Kate nedefiniranog izraza lica, zbog čega su ljudi uvjereni da je odnos među ovim dvjema damama prilično zategnut.

Kad su se Sussexi i Cambridgesi okupili na kraju šetnje, neki su obožavatelji primijetili kako je Kate “ledeno” zurila u Meghan prije nego što je mahnula okupljenima u znak pozdrava s velikim smiješkom na licu.

Podsjetimo, ovo je bilo prvo zajedničko pojavljivanje prinčeva sa suprugama nakon dugo vremena. Iako su Harry i Meghan prisustvovali proslavi platinastog jubileja kraljice ovog ljeta, držali su se po strani i nisu fotografirani s Williamom i Kate.

Kate i Meghan su u crnini prošetale sa supruzima među narodom, rukovale se s ljudima i primale izraze sućuti.

“Moja baka je rekla da je tuga cijena koju plaćamo za ljubav. Sva tuga koju ćemo osjećati u idućim sedmicama bit će dokaz ljubavi koju smo osjećali prema našoj izvanrednoj kraljici. Odat ću počast uspomeni na nju tako što ću podržavati svog oca, kralja, na svaki mogući način”, rekao je tada prijestolonasljednik William, prenosi Index.

Harry i Meghan imali su napet odnos s kraljevskom porodicom otkako su odstupili s mjesta starijih članova kraljevske porodice u januaru 2020. Tokom intervjua s Oprom Winfrey u martu 2021., princ Harry je otkrio da je postojao trenutak kada mu je otac prestao odgovarati na pozive. prneosi “Radiosarajevo“.

A little scary how quickly Kate transitions from icily staring down Meghan to smiling and waving to the crowd. pic.twitter.com/A0zTZFatj5

— Henry VIII (@SussexHenryVIII) September 10, 2022