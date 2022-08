Evo kako se Aleksandra Prijović ponaša kad nije pred kamerama

Javne ličnosti nisu baš često hvaljene od strane svojih komšija, no sa Aleksandrom Prijović i Filipom Živojinovićem to nije slučaj, za njih je cijeli komšiluk imao samo riječi hvale.

Jedna komšinica je istakla da je Aleksandra sasvim prirodna bez obzira na to što je javna ličnost i da ne pravi društvenu granicu:

– Aleksandra je lijepa i bez šminke. Često se sretnemo na igralištu. Djeca nam se igraju zajedno. Baš je fina i opuštena. Vidi se da nije iskvarena. Pričamo kao dvije mame. Nema jaza između nas, ali je ona javna ličnost, a ja žena koja se bavi običnim poslom. Ispričamo se kada nam djeca imaju neki problem, da li u vezi zdravlja ili to kakvi su bili u obdaništu – bila je iskrena komšinica koja živi u blizini Aleksandrine i Filipove kuće.

Starija komšinica o pjevačici je imala samo riječi hvale.

– To dijete je fino i kulturno. Uvijek se javi. A ne što lijepo pjeva, nego ima i veliko srce. Mom unuku je poklonila brdo stvari od njenog Aleksandra. Baš je dobra. To sve roba koja je čista, mirišljava, nova. Znate koliko nam to znači. Samo neka joj Bog da zdravlja i sreće.

Također u obližnjoj prodavnici svi imaju riječi hvale o poznatoj komšinici.



– Aleksandru rijetko viđamo, uglavnom Filipa. Dolazi da uzme osnovne stvari i uvijek ostavi bakšiš. Često ih vidimo po kraju. Ako je Aleksandra zauzeta, Filip čuva malog. A ako on ne može, onda njegova majka Zorica ili tašta Borka. Baš odavno nismo vidjeli tako složnu porodicu – kažu iz prodavnice.

Aleksandra je ispunila i želju bez razmišljanja jednom starijem gospodinu kada je tražio da mu nešto otpjeva:

– Kakav glas to dijete ima. Kao slavuj je. Zamolih je prije dvije godine da mi otpjeva jednu izvornu pjesmu i razgalila me je. Može slobodno da parira Breni i Ceci po glasu. Ta porodica treba da bude primjer mladima. Ne svađaju se, mladi, vrijedni… Filip dosta radi, kaže mi unuka da imaju i restorane, pomaže Bobi oko privatnog biznisa, svaka im čast. Mogli su da budu lijeni jer su im Brena i Boba sve stvorili, ali oni oni rade punom parom – kaže deda za „Blic“.

