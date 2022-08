Meliha Imširović konačno progovorila je li razorila brak Dade Mešaljić!

– Zaista nisam htjela da gradim svoju karijeru na skandalima. Ustvari ja nikakav skandal i nisam napravila. Sve je to laž bez ikakvih istinitih argumenata. Stalno me napadaju a da nisam nikome ništa uradila. Dokle će da me napadaju vidjet ćemo. Ljudi će sve oprostiti osim uspjeha. Ja ću svoju karijeru graditi isključivo na svom glasu. Imam jako dobar tim uz sebe i to mi je dovoljno – rekla je ona otvoreno o navodima da je krivac raspada braka, nakon što je snimljena u noćnom provodu sa mužem Dade Mešaljić. prenosi “Ekskluziva“.

Facebook komentari