U EMISIJU SE UKLJUČIO “OTAC” ALEKSANDRE NIKOLIĆ: Otkrio šta misli o ZETU Dejanu, GORI STUDIO (VIDEO)

Ivana Šopić je u emisiju “Narod pita” ugostila Lepog Miću i Nenada Aleksića. Uključio se Toma, Aleksandrin “otac”, pa stao u kćerkinu odbranu:

Biram riječi kako da ti se obratim jer za veoma kratko vrijeme si postala vrhunski voditelj. Sad ta boja od sedam dana mora, svaka čast. Pozdrav za Miksi, da se što prije vrati, pozdrav za sve tvoje goste i publiku. Moram da se osvrnem na situaciju kad te je jedan gledalac previše izvrijeđao, a ti si bio blag. Kad ti neko napada porodicu i treba da gaziš. Tvojoj supruzi se divim jer se ne oglašava, a kćerka ti je uspješna. S obzirom da si ti tatko mog malog naučnika, a ja ću da branim Aleksandru Nikolić. Kao prijatelji moramo da se dogovorimo u kom pravcu se ide. Aleksandra treba da skine nadogradnju, treba da skine ono iz usana jer je prelijepa, i to Dejan ništa nije uticao. Deki je dao predlog a mi smo samo usvojili – rekao je Toma.

On se zaljubio u nju takvu kakva je ona, kao i ona u njega. Mislim da dogovaranje u vezi treba da postoji. Nisu ni mladi imaju godine u kojima treba svojom glavom da misle – rekao je Mića.

Skinula je nadodgradnju kose da kad joj provuče prste kroz kosu bude lijepo. Mi smo to prisvojili i nikakav problem nije. Ko neće da se mijenja to je njegov problem. Ja sam na strani malog naučnika. Aleksandru poznajem od januara mjeseca. Ovi što lupetju da sam je usvojio, ja je ne poznajem. Osuđuju što sam jedne noći rekao da želim da mi bude kćerka i snajka. Jel to strašno? – rekao je Toma, pa dodao:

Šta vi gospodo mislite o pozivu jedne Goce za koju se već zna ko je i šta je. Ona kaže da je Aleksandra bila sa Mungosom. Uzima grijeh, to me je zaboljelo. Ja ne podnosim Dalilu ali sam našao jednu stvar kod nje koja se meni učinila dobrom. Kako žena koja sigurno ima djecu može tuđe dijete da optuži toliko nisko.

Ako činiš nedjela niko te ne može braniti, samim ponašanjem se braniš. Dejan je izazvao dosta bure sa mijenjanjem stavova i mišljenja – rekao je Mića.

Ja večeras pričam o mom djetetu koje branim. Nisam ni fan ni fanatik. Nisam neko ko je bez posla i života. Mićo ti si legenda. Imaš svoje stavove. Nemoj napadati moju kćerku i zeta – rekao je Toma.

Kad je ALeks činila loše ja sam govorio da čini loše. Kad je Dejan radio loše ja samgovorio da ne radi. prema njemu sam bio slab zbog svega što mu se dogodilo. Sad se vratio u vinkl. Ne treba on da ispunjava ničije želje. Ponavljam ako ti dogovaraš u vezi sa kim ćeš da provedeš vikend, na kojoj lokaciji i koje dane, onda to za mene nije dobro – rekao je Mića.

