IZBIO HAOS U STUDIJU – FILIP PUKAO OD BIJESA: Bivši zadrugar se javio u emisiju…

Mima mi nešto vrda otkako se vratila u Beograd i otkad je gostovala sa Grujom – govorila je Sanja.

Šta se desilo sa Borom, pa si ga otpratila? – pitao je Milan.

Znam da ljudi gledaju, pa da me ne bi povezivali. Pratiću samo one koji su mi rod – otkrila je ona.

Ana, što si otpratila Dejana? – pitao je Milan.

Pratila sam, bilo mi je interesantno, kad sam vidjela da mi nije uzvratio… Čim sam izašla zapratila sam ga, možda nije vidio i nismo se čuli. Meni je on bio vrlo drag – objašnjavala je Ana.

Uslijedilo je novo telfonsko uključenje, javio se Lepi Mića.

Divni gosti. Car pre dvije noći galamio, a sad kao da je na sahrani ili nije spavao petnaest godina. Filipe, to su djevojke sa kojima si bio u rijalitiju. Sad ste tek vidi koliko je Filip zaljubljen, koliko pari za Dalilom. Da li vi primjećujete razliku? – govorio je Mića.

Krenuo sam ja i onda u ovom tonu, laganica – rekao je Car.

Ana, u rijalitiju si trebala da se ponašaš ovako. Da li sad vidiš sa kim si bila i za kim si trčala? – pitoa je Mića.

Gledam i ne vjerujem – odgovorila je Ana.

Meni je on lijep kao lutka, zgodan i dobar, ne kajem se. Još kad dsam čula da mi niko nije zamjerio i da je sve okej. Možda je Dalila g*vno, pa sam se sa tim namazala. Je l’ si zvao nas da prozivaš da bi odbranio svoju sele(Dalili)? Nagovorio si Dalilu da rasturi brak, pa onda odjednom čovjeka kojej je najstrašnije ponižavala prihatio kao sina – pričala je Sanja.

Je l’ se j*beš sa nekim prema kome imaš emociju ili treba i neko da ima emociju? Večeras ste tu da kažete da ste pogriješile – govorio je Mića.

Ja nisam pogriješila – istakla je Grujićeva.

Ja sam grješnica. Pričam u svoje ime – rekla je Ana.

Je l’ ti žao što si imala avantru sa Matejom? Daj da te pitam kad sam ti samo ja greška – isitivoa je Car Anu.

Šta je meni loše donio odnos sa Matejom ili Anđelom? – uzvratila je ona.

Nemoj da krenem da nabrajam tvoje greške. Šta ti je loše donelo to što si imala nešto sa mnom za kog si rekla da si zaljubljena? – pitoa je Car.

Sve, ljudi su me napadali i ja sam se loše osjećala zbog sebe. Mi završimo odnos, a ti se pomiriš sa Dalilom. Meni je bilo loše zbog njega, a ne kad sam raskinula sa Matejom ili Anđelom- Meni je to greška. Sad da se vrati vreme nikad ne bih dopustila sebi neke stvari – odgovorila je Jovanovićeva.

Ja kad bih imao namjeru da joj priđem, ne znam da li bih mogao da stignem na red. Ja sam čuo za par momaka, a ja nisam tebi poruku poslao, niti otvorio tvoj Instagram profil. Reći ću da sma se ogriješio o tebi, bila si dobra prema meni, imap kvalitete, pleminita si, voliš da podijeliš. Za malo vremena koje si provela sa mnom, gledala si da me usrećiš. Inteligenta je za svoje godine i nije neka mula. Ja nemam loše mišljenje i nisi mi greška, jer sam ja to htio u momentu i to mi je prijalo. Zašto bi to bila greška? – govorila je – govorio je Car.

Da možeš da vratiš vrijeme da li bi se borisala za Cara ili Mensura? – pitao je Milan Milošević.

Ne bih bila sa Filipom. Ogriješila sam se o Menusra i žao mi je što sam tu stvar uradila – rekla je ona.

Ja nisam neko ko se pere, a ti si se prala i u rijalitiju. Je l’ se sjećaš šta si ti meni uradila? Prvo veče kad smo završili zajedno, pa kad si ustala i rekla da se kaješ i da sam ja bio tvoj inat? Ja sam se ogijrešio i nisam trebao da dozovlim, ali neko da dođe i sjedne i priča kako je najveća greška. Sad je trebala sa Mensurom jer je to bilo podržavamo, kod mene te priče ne prolaze. Imam o tebi korektno mišljenje – nastavio je Filip.

Bila si sa mojim bivšim prijateljem, ideš po rođendanima. Ja zanm trojicu da si bila. Ja sam prije emisije vidio dva klipa kako si nastrojena. Ogriješio sam se, pa treba da pustim. Ja nju nikad nisam vrijeđao. Nije mi žao što smo se družili, žao mi je zbog Dalile. Znam kako sam se osjećao kad je Dalila bila sa Dejanom ili u priči sa Anđelom. Malo je jadno prema Dalili. Što se tiče Ane nije mi žao kad gledam naše druženje, a ja sad da se perem od toga i nazežem, ne zanima me – pričao je Car.

