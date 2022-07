SANDRA ŠOKIRALA TRANSFORMACIJOM – EVO KAKVA SE POJAVILA U EMISIJI: Sve oči uprte u nju

Upravo je počela emisija “Narod pita”. Voditeljka Dušica Jakovljević večeras je ugostila Sandru Rešić, Jovanu Tomić Matoru, Marka Đedovića i Anđela Rankovića.

Sandra je na samom početku ostavila sve bez daha, kad se pojavila u totalnom drugačijem izdanju. Naime, ona je promenila boju kosu i sad je plavuša. Dušica je odmah upitala nju i Anđela o detaljima njihovog raskida. prenosi novi

Šta se desilo? – pitala je Dušica.

Bišta, raskinuli smo kao svi drugi ljudi – rekla je Sandra.

Mislim da je ovako najbolje i najiskrenije, fer i pošteno. Razmišljali smo šta će biti napolju… Nije bilo to to. Želio sam da razgovaram sa njom i smatrao sam da ne bi bilo fer i korektno da se dofge neke ružnije stvari kroz neki period. Bila mi je naporna sezona, ne mogu da vučem sve to – dodao je Anđelo.

Kad je ovo isto ispričao i meni, rekla sam da ne vbiidm svrhu. Posljednje dvije nedjelje sam imala dosta razumjevanja za njegovo psihočjko stanje. Ja sam vukla za nas dvoje, ne mislim da je nesposoban. Probala sam to i kad smo izašli, ali nisam dobijala povratu rekaciju. On je meni rekao da nije dobro, da se ne oseća lepo i da mi ne pruža ono što zaslužujem – govorila je Rešićeva.

Kad ste započeli vezu mnogi su pričali da želi preko tebe da se opere preko Dalili. Da li danas imaš taj utisak i da si negde obmanuta? – pitala je voditeljka.

Ne bih sebi dogovorila da ga uvrijedim time da sam pomislila na to. Milion iformacija mi je stiglo od podrške i grupa, ljudi koji su nas podržavali. Sad ne želim da vjerujem da je to bilo pranje od Dalile. Ja sam sebi dozvolila da uđem u vezu, gde sam nedelju dana pre toga govorila zašto neću da užem, pa se sve o čemu sam govorila desilo se tri nedjelje kasnije. Prešla sam preko osjećaja i ušla u vezu. Ja se ne kajem, imala sam emocije. Dovoljno informacija stigne… Da je pranje od Dalile, čisto sumnjam – pričala je Sandra.

Ne bih mogao da se operem ako sam sad raskinuo sa njom, nego bih to furao i išao mesec, dva ili pet. Bilo bi mnogo drugačije. Da je cilj i poenta bilo pranje, ne bih sad odlučio kako osjećam da je fer. Uvijek sam bio neko ko ne želi da zavlači djevojke ni sa kojima nemma odnos kakav sam imao sa Sandrom – dodao je Anđelo.

Potrefilo se sa jutrom kad su raskinuli Dalile i Car, ona je to jutro objavila pesmu “Šećeru”, koju je posvećivala Anđelu – rekla je Dušica.

To nije samo po mrežama, to je i Car primjerio – ubacio se Đedović.

Što se mene tiče ne bavim se i ne vraćm u te rijaliti priče, za mene je to završeno – istakao je Ranković.

