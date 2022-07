MORA OVAKO! DEJAN SINOĆ REKAO ALEKS SVOJE PLANOVE: Odvojili se od svih na žurci, evo šta je otkrio

– Ovdje su se desili najbitniji događaju. Da li si ponosna na Dejana? – upitala je Ivana.,

Jesam, zaslužio je on prvo mjesto. Ja kada sam uišla sa njim sam shvatila kakav je on. On nije stipsa, voli da ima svega, štidljiv je – dodala je Aleks.

Šta planirate ti i Dejan? – upitala je Ivana.

Idemo na ljetovanje prvo, pa ćemo vidjeti. – rekla je Aleks.

Dejane imaš 27. godina, da li ćete biti u stanu, u kući ? – upitala je Ivana.

Idemo postepeno i lagano. Ne bih da žurimo, i to je bitno. Mi smo još mladi, pa ćemo vidjeti šta i kako – rekao je Dejan.

U video – prilogu pogledajte detaljnije:

