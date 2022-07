“BORILA SAM SE…” PRVI INTERVJU KARELUŠE NAKON RAZVODA: Neočekivana izjava

Pjevačica se objavila na Instagramu da su se ona i Duško dogovorili da njoj pripadne starateljstvo nad kćekama, a i da su rasporedili zajedničku imovinu.

– Duško i ja smo se dogovorili da sporazumno okončamo naš brak poslije 14 godina. Nažalost, Duško ne vidi više sebe kao dio naše porodice. Tehničko pravne stvari će biti sporazumno rješene u narednom periodu. U ovom teškom periodu za našu porodicu i djecu, neću da molim za razumijevanje medija jer je to uzaludno. Od javnosti ne očekujem ni ljudskost ni razumijevanje, samo likovanje i ispiranje usta našim životom što je nešto na šta sam navikla… pa navalili. Preživjela sam sve pa ću i ovo.

Život ide dalje. Kako bih spriječila netačne natpise, sva bračna imovina prepisana je na našu djecu, starateljstvo nad našom djecom pripada meni. Bilo kakva napisana laž rezultirače tužbom kao i do sada. Neću se više oglašavati ovim putem – napisala je Karleuša. To bi bilo to. Kao što je rekla, život ide dalje. Nastaviće ga sa kćerkama u kući koju je upravo renovirala. U intervjuu za “Hello” iskreno je pričala o svemu.

– Ova kuća i mediteranski vrt posjeduju nešto što sam tražila čitavog života, a to su savršena energija i apsolutni mir. Pogled na Košutnjak je nestvaran i prosto ljekovit. Zvukovi grada se ne čuju, imate utisak da ste na moru jer tu je čak i miris smole koji dopire sa naših starih borova. Najlijepši dio kuće je ogromna terasa koja gleda na vrt, bazen i zalazak sunca.

Trudila sam se da sve bude u pastelnim, umirujućim tonovima. Ima dosta elemenata od drveta i mermera. Meni je protok energije vrlo bitan i sve radim po osjećaju, pa je to bio slučaj i sa opremanjem životnog prostora. Izuzetno osjećam kada neki zid, boja ili element prekidaju protok energije i svjetla, pa se rukovodim isključivo time. Mene pomodarske stvari ne interesuju. Kuća se pravi prema onom ko u njoj treba da živi i bude srećan. Ovdje ko god uđe osjeti mir, spokoj i lijepu energiju. Eto, taj stil preovladava.

U vili ima dovoljno prostora da svaki član porodice može da napravi svoj mali svet. Imate li i vi svoj mali svet?

– Da, kuća je ogromna i svako ima svoj sprat. Tek sam nedavno izbrojala da imamo deset kupatila jer u većinu i ne ulazim. Moja oaza je specijalno projektovan garderober od 250 kvadrata, koji posjeduje i saunu, kupatilo, dio za odmaranje, vešernicu, stan za zaposlene. Po mojim željama i nacrtima napravila sam dio koji je meni bitan i zbog posla i zbog lične satisfakcije.

Prostor ima adekvatno svjetlo, ogledala, pametno i funkcionalno osmišljeno odlaganje mojih petsto pari cipela, tašni, garderobe…

– Da bi ljudi shvatili koliko je ozbiljno teško imati organizovan garderober ove veličine i kapaciteta, reći ću da jedna žena radi samo kao garderoberka. Ona mora da zna način na koji se šta kači, gdje i sa čim, mora da razlikuje brendove, sezone i vintidž stvari od posebne vrijednosti. Veliki sam kolekcionar visoke mode i dizajnerskih komada, a pošto sve to sakupljam skoro trideset godina, jasno je da je riječ o ozbiljnoj kolekciji koja mi znači.

Da li biste mogli da izdvojite neki kutak?

– Omiljeni dio mi je dnevni boravak, ali i ljetnja kuća u vrtu. Ovdje je predivno i ljeti i zimi. Obožavam biljke i prirodu, stalno sređujem nešto sa baštovanom. Imam najlijepšu pampas-travu, borove, ruže, lavandu… Bazen najmanje koristim, iskreno.

Jeste li isplanirali odmor? Odakle ćete nam ovog ljeta slati razglednice?

– Mi idemo na razne destinacije cijele godine i ne postoji period koji bih mogla da izdvojim za odmaranje. Takvim se poslom bavim da nemam određeni godišnji odmor. Radim kad hoću, odmaram se kad hoću. Trenutno sam u fazi finalnog rada na albumu i mučim se zajedno sa producentom i timom da konačno ugleda svjetlost dana. Svakako ćemo ovog jleta skoknuti do Turske i Italije.

Kako provodite vrele dane u Beogradu, imate li neke svoje ljetnje rituale?

– Kad ne radim u studiju i nemam nastupe, volim da se bavim fotografijom. Posebno mi se svida fotografisanje prirode i životinja.

Sa kakvim ocjenama su Atina i Nika završile školsku godinu? Koji predmeti ih najviše interesuju i da li već sada možete da naslutite koje će profesije odabrati?

– Moja djeca su odlični učenici, Duškov i moj najveći ponos. Idu u privatne škole i imaju afinitete koji se stalno mjenjaju. Atina pohađa britansku školu, gdje postoji dobar program koji pomaže mladim ljudima da se usmjere. Obje su veoma inteligentne i lijepo vaspitane, što je meni izuzetno bitno. Sve ide iz kuće koja je ipak glavni temelj za budućnost.

Kako biste opisali vaše djevojčice? Da li su više genetike povukle od mame ili od tate?

– One su nevjerovatan miks Duška i mene, moje Divne, njegove sestre… I po karakteru i po fizionomiji.

U prethodnom intervjuu rekli ste da će ova godina predstavljati prekretnicu u vašem životu. Da li se to dogodilo ili još čekate dan D?

– Dan D biće izlazak novog albuma i tada očekujem smak svijeta! (smijeh) Istom prilikom otkrili ste nam da će se novi album zvati “Alfa”, ali je izlazak odložilo neko drugo grčko slovo, omikron, odnosno pandemija i problemi koji su s njom stigli.

Kada možemo da očekujemo nove pjesme i hoće li u njima biti biografskih momenata?

– Da, album će se zvati “Alfa”, a pitanje kada će izaći vjerovatno je najpopularnije na društvenim mrežama. Na to sam bukvalno alergična, u studiju sam zbog psihološkog pritiska imala gušenje.

Uvijek ste pomjerali granice u muzičkoj industriji i, bez preterivanja, postali jedna od ličnosti koju najviše kopiraju. Prija li vam taj status ili vas ponekad izbacuje iz takta?

– Meni je to poslije ovoliko duge karijere sasvim normalna stvar. Ali mislim da najbolje od mene tek sljedi. Još nisam ostvarila ono što sam sebi obećala – da moje pjesme budu planetarno slušane, van granica našeg govornog područja. Kada je riječ o modnom izrazu, tu sam već odavno uspijela da napravim ime na globalnom nivou, što će mi pomoći sa novim albumom.

U junu, na Vidovdan, obilježili ste 14 godina brak. Koliko ste se promijenili od trenutka kada ste izgovorili sudbonosno da?

– Smatram da sam postala mudrija, mirnija i srećnija. Mene je život mnogo šibao i nije imao milosti. Naša porodica prošla je kroz uspone, padove, tragedije, napade raznih vrsta. U međuvremenu moja majka je umrla, djeca su se rodila i porasla, Duško je završio karijeru i započeo novu, a ja i dalje žongliram da ispunim svačija očekivanja.

Žena je stub i kičma svake porodice, rekli ste ne tako davno.

– Borila sam se. Imam jaku kičmu. Nisam neko ko diže ruke i odustaje. Nisam ni od onih koji se mire sa neuspijehom. To je najbolja karakterna osobina, ali ujedno i prokletstvo.

Na koje kompromise u braku nikada niste mogli da pristanete?

– Nažalost, u dugom braku mora da postoji puno kompromisa i da se ta ženska kičma puno savija i kada ne želi.

Najveći izazov sa kojim ste se do sada suočili je…?

– Vrijeme je moj najveći izazov. Najveći luksuz i najveće bogatstvo. Borba s vremenom. Ništa mi nije teže od toga.

Gdje i kako vi sebe vidite za 15 godina?

– Ako budem živa i ako sve bude išlo po planu, vidim sebe kao srećnu ženu. Borit ću se za to, piše Novi.

Facebook komentari