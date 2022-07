KIJA JOJ OVO NEĆE OPROSTITI?! Kaća Živković se pojavila na otvaranju Slobinog restorana, pa otkrila da li će joj Kockarova ovo zamjeriti!

Kaću su novinari veoma brzo pitali da li misli da će se Kija naljtiti jer je došla na otvaranje Slobinog restorana, a Živkovićeva je odgovorila diplomatski:

– Ne vidim razlog da se naljuti na mene. Mene je pozvao moj Leka, menadžer, sa kojim sarađujem godinama vrlo lijepo i kvalitetno. Kada bi mi on tražio bubreg, ja bih mu dala. Pored Leke ovaj restoran je otvorio još jedan moj prijatelj, i Sloba je u cijeloj toj priči. Ne vidim nikakav razlog da dođe do ljutnje – zaključila je Katarina koja se “izvukla” na to da ju je zvao njihov zajednički menadžer Goran Lečić Leka koji je sa Slobom suvlasnik, prenosi Informer.

Video možete pogledati OVDJE.

Facebook komentari